Brzinski recept, a krofne prosto savršene – mekane su kao duša, polizaćete prste koliko su dobre!

Ako se dvoumite oko toga koji desert da pripremite, krofne su savršen izbor! Osvojile su srca mnogih sladokusaca, a za pripremu vam neće trebati puno vremena.

Ako želite da obradujete nekog posebnog ili ukućane slatkim iznenađenjem, krofne su idealno rešenje. U nastavku vam otkrivamo jednostavan recept za pripremu ovih omiljenih poslastica!

Potrebni sastojci:

– 700 grama brašna

– dva jajeta

– pet grama svežeg kvasca

– 50 ml ulja

– 200 ml mleka

– jedna kašičica soli

– jedna kašika šećera

– narendana korica limuna

– ulje za prženje

– šećer u prahu za posipanje

Način pripreme:

Brašno stavite u dublji sud, pa dodajte jaje, ulje, mleko, so, šećer, vanilin šećer, koricu limuna i izmrvljen kvasac. Dobro izmešajte i umesite mekše testo.

Ako vam je previše retko, dodajte još malo brašna ako je tvrdo, dodajte malo mleka. Napravite smesu tako da se testo odvaja od zidova posude i da se ne lepi.

Testo ostavite sat vremena da nadođe, potom ga podijelite na dva dela. Rastanjite jedan deo oklagijom, pa čašom vadite krugove za krofne.

Ponovite postupak i s drugom polovinom testa, pa ostavite krofne da odstoje još dvadesetak minuta na brašnjavoj površini, da se ne bi zalepile.

Pržene krofne stavite na kuhinjski papir kako biste upili višak masnoće.

Krofne možete puniti svojim omiljenim nadevima, posuti šećerom u prahu ili preliti raznim glazurama. Uživajte u sočnim krofnama koje će oduševiti sve.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept za krofne!

(klix.ba)

