Brzo i jednostavno: Recept za staru manastirsku pitu sjajnog ukusa, a spremanu na vodi

Donosimo vam najbolji recept za posnu pitu na vodi, koja se zove i manastirska, a koja je veoma izdašna i sočna.
Manastirksa pita se sprema na vodi, odnosno na kuvanom paradajz-soku, fantastičnog je ukusa, sočna, puna nadeva i što je najvažnije – bez ijedne kapi ulja.
Sastojci za manastirsku pitu
- 500 g tankih kora za pitu
- 500 g kuvanog paradajza
- 6 strukova mladog crnog luka
- 800 g šampinjona
- 2 šoljice pirinča
- so i biber po ukusu
- bosiljak ili drugi začin po želji
Priprema:
Skuvajte pirinač i ostavite ga sa strane.
Rernu uključite na 200 stepeni.
Iseckajte šampinjone i luk na kolutiće (beli i zeleni deo).
U tiganj uspite malo kuvanog paradajza, toliko da prekrije dno, potom dodajte luk i dinstajte tako nekoliko minuta. Dodati šampinjone, poklopite i dinstajte dok ne omekšaju i puste vodu. Skinite poklopac, nastavite sa dinstanjem, ali pazite da tečnost ne ispari potpuno.
U povrće dodajte pirinač, so i biber i druge začine po želji i još malo paradajza, koliko je potrebno da prekrije dno. Izmešajte sve sastojke i sklonite sa ringle, da se prohladi.
Dno tepsije za pečenje obložite pek-papirom, stavite jednu koru, premažite je paradajz-sosom, potom drugu koru i opet premažite, a zatim i treću koru premažite i dodajte nadev. Narednu koru opet premažite kuvanim paradajzom, pospite nadevom i tako ponavljajte dok imate kora i nadeva.
Na vrh idu dve kore koje su, svaka, premazane kuvanim paradajz-sokom.
Ubacite pitu u rernu i pecite pola sata. Čime je izvadite iz rerne, još jednom je premažite paradajz-sokom, prohladite i poslužite.
(Telegraf.rs)
