Brzo i jednostavno: Recept za staru manastirsku pitu sjajnog ukusa, a spremanu na vodi

Starinski, manastirski recept, idealan za Badnji dan, obavezno je pripremite danas i obradujte sva svoja čula

Donosimo vam najbolji recept za posnu pitu na vodi, koja se zove i manastirska, a koja je veoma izdašna i sočna.

Manastirksa pita se sprema na vodi, odnosno na kuvanom paradajz-soku, fantastičnog je ukusa, sočna, puna nadeva i što je najvažnije – bez ijedne kapi ulja.

Sastojci za manastirsku pitu

500 g tankih kora za pitu

500 g kuvanog paradajza

6 strukova mladog crnog luka

800 g šampinjona

2 šoljice pirinča

so i biber po ukusu

bosiljak ili drugi začin po želji

Priprema:

Skuvajte pirinač i ostavite ga sa strane.

Rernu uključite na 200 stepeni.

Iseckajte šampinjone i luk na kolutiće (beli i zeleni deo).

U tiganj uspite malo kuvanog paradajza, toliko da prekrije dno, potom dodajte luk i dinstajte tako nekoliko minuta. Dodati šampinjone, poklopite i dinstajte dok ne omekšaju i puste vodu. Skinite poklopac, nastavite sa dinstanjem, ali pazite da tečnost ne ispari potpuno.

U povrće dodajte pirinač, so i biber i druge začine po želji i još malo paradajza, koliko je potrebno da prekrije dno. Izmešajte sve sastojke i sklonite sa ringle, da se prohladi.

Dno tepsije za pečenje obložite pek-papirom, stavite jednu koru, premažite je paradajz-sosom, potom drugu koru i opet premažite, a zatim i treću koru premažite i dodajte nadev. Narednu koru opet premažite kuvanim paradajzom, pospite nadevom i tako ponavljajte dok imate kora i nadeva.

Na vrh idu dve kore koje su, svaka, premazane kuvanim paradajz-sokom.

Ubacite pitu u rernu i pecite pola sata. Čime je izvadite iz rerne, još jednom je premažite paradajz-sokom, prohladite i poslužite.

