Brzo ukiseljen crveni luk: Savršen recept za prilog, dodaje svežinu i kiselost svakom jelu

Brzo ukiseljen crveni luk dodaje svakom jelu ukus, punoću i kiselost. Savršen je prilog za sendviče, razne salate, lako se i brzo pravi.

Brzo ukiseljen crveni luk je svestrano i jednostavno jelo koje svakodnevnim jelima dodaje svežinu i kiselost. Hrskavi i kiselkasti, spremni su za serviranje za oko sat vremena i idealni su za obogaćivanje takosa, sendviča, burgera, salata ili kao prilog pečenom povrću. Dok stoji u rastvoru sirćeta, oštrina luka slabi, ali njegova karakteristična hrskavost ostaje.

Što duže stoje, to je njihov ukus bogatiji, a boja intenzivnija, što ih čini praktičnim prilogom koji možete pripremiti unapred i koristiti u raznim prilikama, piše Bon Appétit.

Za jednu teglu biće vam potrebno otprilike 125 ml jabukovog sirćeta, jedna kašika šećera, jedna i po kašičica krupne soli, jedan crveni luk, tanko isečen na trakice, i 250 ml vode.

Brzo ukiseljen crveni luk – priprema

U maloj posudi pomešajte jabukovo sirće, šećer, so i 1 šolju vode. Mešajte žicom dok se šećer i so ne rastvore. Stavite tanko isečen crveni luk u teglu sa dobro zatvorenim poklopcem. Prelijte pripremljeni rastvor preko luka i ostavite ga na sobnoj temperaturi najmanje sat vremena, nakon čega je spreman za jelo.

Možete ubrzati proces kiseljenja zagrevanjem rastvora. Zagrejte tečnost na srednjoj vatri samo toliko da se šećer rastvori, a zatim je prelijte preko luka. Ovo će učiniti luk spremnim za jelo za oko 15 minuta, ali će imati malo mekšu teksturu.

Umesto jabukovog sirćeta, možete koristiti druge vrste sirćeta. Belo ili crveno vinsko sirće, ili kombinacija nekoliko vrsta, uključujući obično alkoholno sirće, su dobar izbor. Za bogatiji ukus, možete dodati cele zrna bibera, seme korijandera, lovorov list, čen belog luka, isečene čili papričice ili sveže začinsko bilje po vašem izboru u rastvor.

Čuvanje

Nakon sat vremena na sobnoj temperaturi, luk će biti blago ukiseljen i još uvek prilično oštar. Vremenom će mu ukus postati uravnoteženiji, a oštrina će se smanjivati. Kiseli luk možete napraviti i do dve nedelje unapred. Čuvajte ga u tečnosti za kiseljenje u hermetički zatvorenoj posudi u frižideru i ocedite ga pre upotrebe.

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