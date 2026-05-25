Najbolji burek sa gotovim korama: Savršen, sočan obrok gotov za 30 minuta – zaboravićete na pekare!

Burek sa gotovim korama gotov za 30 minuta, hrskav kao iz pekare. Probajte trik sa mlakom vodom i zaboravite na red kod pekara.

Burek sa gotovim korama može da bude jednako hrskav kao onaj iz pekare, ali pod jednim uslovom koji većina domaćica preskoči. Reč je o kašici mlake vode koju treba prosuti preko sredine pleha pre nego što burek uđe u rernu. Bez nje, kore se uvijaju i pucaju, a fil ispada suv.

Zašto kupovne kore nikad nisu kao kod pekara

Razlog nije u kvalitetu kora. Problem je u tome što ih većina nas vadi iz frižidera i odmah otvara paket. Hladne kore se lome na svakom savijanju, a sitne pukotine puštaju sokove iz fila napolje. Jednostavan trik: ostavite paket na radnoj površini pola sata pre otvaranja. Toliko je dovoljno da se kore opuste i postanu savitljive.

Druga zamka je previše ulja. Mnogi poliju svaku koru kao da prave baklavu, zbog čega burek postaje težak, a hrskavost nestaje već nakon sat vremena. Jedna kašičica ulja po kori je sasvim dovoljna – sve preko toga je previše.

Šta ide u fil za pravi burek sa gotovim korama

Za autentičan ukus potrebno vam je:

pola kilograma mlevenog mesa,

jedan veliki crni luk,

kašičica soli, biber i

kašika kisele vode.

Bez ičega drugog. Kisela voda u filu je „tajni sastojak“ zbog kojeg meso ostaje sočno i ne stvrdne se u sitne grudvice tokom pečenja. Sastojke sjedinite brzo, tek toliko da se povežu.

Luk obavezno dodajte sirov i sitno seckan, nikako prodinstan. Kada se prodinsta, luk pusti svu vodu u tiganju, a u bureku treba da je otpusti tek u rerni. Tako mesu daje vlagu iznutra i čuva ga od isušivanja.

Da li se kore mažu uljem ili mešavinom

Najbolji rezultat daje mešavina jedne kašike ulja i dve kašike jogurta. Ovom mešavinom premazuje se svaka druga kora, nikako sve. Burek tako dobija definisane slojeve koji se osećaju pod zubima, umesto razmočene sredine koja se lepi za nepce.

Slaganje koje radi za pola sata

Pleh srednje veličine namažite tankim slojem masnoće. Stavite dve kore jednu preko druge, bez premazivanja. Treću koru premažite mešavinom, pa preko nje rasporedite trećinu fila u tankom redu. Savijte koru u rolnicu, ali ne suviše čvrsto – rolnica mora da „diše“ kako se ne bi otvorila tokom pečenja.

Rolnice slažite u spiralu, počevši od sredine pleha ka ivicama. Između rolnica ostavite milimetar razmaka. Tu se krije tajna hrskave kore sa svih strana, a ne samo na vrhu.

Trik sa mlakom vodom pre rerne

Pre nego što pleh stavite u rernu zagrejanu na 220 stepeni, preko spirale posipite svega jednu kašiku mlake vode. Ne više od toga. Voda se u prvim minutima pečenja pretvara u paru i sprečava da se kore isuše pre nego što se fil termički obradi. Burek pecite tačno 25 do 28 minuta, ili dok vrh ne dobije zlatnu boju.

Šta da uradite čim izvadite burek iz rerne

Čim ga izvadite, pokrijte ga čistom pamučnom krpom na pet minuta. Ne koristite plastičnu foliju ni tanjir. Pamuk savršeno upija višak pare, a istovremeno zadržava toplotu. Nakon pet minuta dobićete burek koji se savršeno seče i ne mrvi.

Najveći neprijatelj nije recept, već nestrpljenje. Rezanje vrelog bureka direktno iz rerne dovodi do toga da se parče raspada, dok vam ovih pet minuta strpljenja garantuje profesionalan izgled i teksturu.

Mogu li da koristim smrznute kore za burek

Možete, ali ih obavezno odmrznite u frižideru preko noći. Smrznute kore puknu na prvom savijanju i fil curi po plehu.

Koliko traje burek sa gotovim korama u frižideru

Najviše dva dana u zatvorenoj posudi. Zagrejte ga u rerni na 180 stepeni pet minuta, ne u mikrotalasnoj jer gubi hrskavost.

Da li mogu da napravim burek bez mesa po istom receptu

Naravno, sir i spanać idu sa istom mešavinom za mazanje i istim trikom sa mlakom vodom pre pečenja.

Koja je vaša tajna za hrskav burek od kupovnih kora, da li ide jaje preko vrha ili samo malo zejtina

