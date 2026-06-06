U gulaš uvek dodajte ovu namirnicu: Meso se topi u ustima, a saft je toliko gust da ne treba ni zaprška

Caka za gulaš krije se u jednom sastojku, a saft postaje gust bez zaprške. Probajte starinski trik već sutra za nedeljni ručak.

Jedan mali sirovi krompir, narendan na najsitnije, i gulaš za pola kilograma mesa dobija saft gust kao da ste lupili zaprašku. To je caka za gulaš koju su naše bake koristile pre nego što je brašno postalo prvi refleks u kuhinji. Skrob iz krompira polako veže tečnost, meso se raspada pod viljuškom, a vi niste ni dotakli šerpu sa mašću i brašnom.

Zašto baš krompir, a ne kašika brašna

Zaprška je brza, ali daje težinu jelu i pomalo brašnasti ukus koji se oseti i posle dva dana u frižideru. Rendani krompir radi suprotno. Skrob se otpušta postepeno tokom 30 minuta krčkanja i upija u sos zajedno sa sokom od mesa. Saft postaje sjajan, gladak, i ima ukus jela, ne ukus brašna.

Suvi krompir, sirov i fino rendan, najbolje radi posao. Stari, prošlogodišnji krompir ima više skroba od mladog i daće gušći saft. Ako kuvate junetinu u panel-kuhinji na slabijoj ringli, ovaj trik vam dodatno olakšava život, jer ne morate da držite oko na zaprški.

Kada se krompir ubacuje u šerpu

Tajming je sve. Ako krompir bacite na početku, raspašće se u kašu i izgubiti skrob pre nego što meso omekša. Prvo prodinstajte luk dok ne postane staklast, pa dodajte meso i ostavite ga da pusti svoju vodu i lagano se kuva u svom soku.

Tek kada varjača prolazi kroz meso bez otpora, znate da je trenutak. Tada dodajte rendani krompir, promešajte jednom, i smanjite vatru na najslabiju moguću. Poklopac ide preko šerpe, a vi ne dirate ništa narednih pola sata.

Redosled koji ne sme da se preskoči

Prodinstajte luk dok ne postane staklast i blago zlatan. To je ona prva, ključna caka za gulaš koju niko ne sme da preskoči.

Dodajte meso i pustite ga da omekša u svojoj vodi

Narendajte jedan mali krompir tek kada meso popusti pod varjačom

Krčkajte 30 minuta na najnižoj vatri, poklopljeno

Greške zbog kojih saft ostane redak kao supa

Najveći problem nije sastojak, problem je vatra. Kad domaćica žuri pa pojača plamen da bi se ručak završio, meso se steže umesto da omekša, a sos ne stigne da se zgusne. Junetina za gulaš ne trpi prečice.

Drugi greh je previše vode. Tečnost treba samo da pokrije meso, ne da pliva po šerpi. Ako vam tokom kuvanja zatreba još, dolijete malo tople vode, kašiku po kašiku. Hladna voda iz česme ubacena u vrelu šerpu stegne meso i pokvari saft.

Greška broj tri. Slabo prodinstan luk. Ako luk samo prebledi, sos ostaje plitak i bezukusan, koliko god krompira dodali. Luk mora da pusti svoju slatkoću, da postane zlatan, skoro karamelizovan po ivicama. Tek tada gulaš ima onaj punoću zbog koje se traži dokusurivanje hlebom.

Upravo je pravilno dinstanje luka ona caka za gulaš koja pravi razliku između običnog jela i ručka o kojem će se pričati danima.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com