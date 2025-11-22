Carska pita gotova za 10 minuta! Recept na vodi, a ukusna je kao i mrsna

Pripremite omiljenu pitu za 10 minuta! Carska pita na posni način je toliko ukusna da ćete je zauvek zameniti za mrsnu.

Bez jaja, sira i mesa! Carska pita sa samo 3 glavna sastojka – starinski recept na vodi za najukusniji i najbrži obrok ikada.

Carska pita, poznata još i kao španska, rado je viđen gost na trpezi, ali je u periodu posta ljudi „zaobilaze“, jer se po originalnom receptu sprema sa jajima, sirom i šunkom.

Zato smo pripremili posni recept za ovu pitu, koja je jednako ukusna kao i mrsna i verujemo da ćete je spremati i kada prođe vreme posta.

Sastojci:

250 gr pšeničnog brašna

250 gr kukuruznog brašna

1 kesica praška za pecivo

3 čaše kisele vode

1 kisela ili sveža paprika

1 šargarepa

1 tikvica

5 kiselih krastavčića

so, začini po ukusu

Priprema:

Svo povrće operite, očistite, papriku isecite na kockice, a tikvicu i šargarepu izrendajte.

U duboku posudu pomešajte brašno i prašak za pecivo, pa dodajte povrće, so, začine i sipajte kiselu vodu.

Mešajte dok ne razbijete grudvice od brašna.

Pleh u kom ćete peći obložite papirom za pečenje, pa ulijte smesu.

Ukoliko želite možete da pospete susam ili semenke bundeve.

Stavite u rernu na 180 stepeni i pecite 30 minuta.

Pitu isecite na kocke željene veličine i poslužite je toplu.

Kako pojačati ukus: Ideje za puniji posni fil

Iako je ova Carska pita ukusna sama po sebi, postoje trikovi kojima ćete posni recept podići na još viši nivo, a sve je gotovo za manje od 10 minuta:

1. Dodatak za „mrsniji“ šmek

Za ukus sira: U smesu dodajte 2 kašike neaktivnog nutritivnog kvasca (nutritional yeast). On daje karakterističan, blagi „sirasti“ ukus bez životinjskih masti.

Za dimljenu notu: Umesto šunke, dodajte šaku sitno iseckanog dimljenog tofua. Imaće strukturu i ukus koji podseća na meso.

2. Specijalni začini

Pored soli, koristite origano, malo dimljene paprike ili mešavinu italijanskih začina. Ovo će probuditi aromu povrća i učiniti je intenzivnijom.

Predlog za serviranje

Najbolje se služi topla, a za potpuno iskustvo servirajte je sa posnim ajvarom ili uz kašiku posne pavlake (na bazi soje ili pirinča).

