Carska pita gotova za 10 minuta! Recept na vodi, a ukusna je kao i mrsna

Bez jaja, sira i mesa! Carska pita sa samo 3 glavna sastojka – starinski recept na vodi za najukusniji i najbrži obrok ikada.
Carska pita, poznata još i kao španska, rado je viđen gost na trpezi, ali je u periodu posta ljudi „zaobilaze“, jer se po originalnom receptu sprema sa jajima, sirom i šunkom.
Zato smo pripremili posni recept za ovu pitu, koja je jednako ukusna kao i mrsna i verujemo da ćete je spremati i kada prođe vreme posta.
Sastojci:
- 250 gr pšeničnog brašna
- 250 gr kukuruznog brašna
- 1 kesica praška za pecivo
- 3 čaše kisele vode
- 1 kisela ili sveža paprika
- 1 šargarepa
- 1 tikvica
- 5 kiselih krastavčića
- so, začini po ukusu
Priprema:
Svo povrće operite, očistite, papriku isecite na kockice, a tikvicu i šargarepu izrendajte.
U duboku posudu pomešajte brašno i prašak za pecivo, pa dodajte povrće, so, začine i sipajte kiselu vodu.
Mešajte dok ne razbijete grudvice od brašna.
Pleh u kom ćete peći obložite papirom za pečenje, pa ulijte smesu.
Ukoliko želite možete da pospete susam ili semenke bundeve.
Stavite u rernu na 180 stepeni i pecite 30 minuta.
Pitu isecite na kocke željene veličine i poslužite je toplu.
Kako pojačati ukus: Ideje za puniji posni fil
Iako je ova Carska pita ukusna sama po sebi, postoje trikovi kojima ćete posni recept podići na još viši nivo, a sve je gotovo za manje od 10 minuta:
1. Dodatak za „mrsniji“ šmek
- Za ukus sira: U smesu dodajte 2 kašike neaktivnog nutritivnog kvasca (nutritional yeast). On daje karakterističan, blagi „sirasti“ ukus bez životinjskih masti.
- Za dimljenu notu: Umesto šunke, dodajte šaku sitno iseckanog dimljenog tofua. Imaće strukturu i ukus koji podseća na meso.
2. Specijalni začini
Pored soli, koristite origano, malo dimljene paprike ili mešavinu italijanskih začina. Ovo će probuditi aromu povrća i učiniti je intenzivnijom.
Predlog za serviranje
Najbolje se služi topla, a za potpuno iskustvo servirajte je sa posnim ajvarom ili uz kašiku posne pavlake (na bazi soje ili pirinča).
