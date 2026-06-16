Čaša vode uz kafu ujutu nije hir, već trik koji vam razbuđuje telo brže nego dupli espreso i čuva probavu

Čaša vode uz kafu ujutu razbuđuje brže nego druga šolja i čuva probavu. Probajte sutra ujutru i osetite razliku pre podneva.

Čaša vode uz kafu ujutu zvuči kao sitnica, ali je upravo ona razlika između jutra u kom se vučete i jutra u kom prodišete. Kofein vas tera na mokrenje, voda nadoknađuje ono što izgubite. Bez nje krećete dan već u blagom minusu tečnosti, a to telo oseti pre nego što i pomislite.

Tokom noći ne pijete ništa satima. Telo se ujutru često budi blago dehidrirano, posebno ako spavate u pretoploj sobi ili ste prethodne večeri pili alkohol. Lekarka opšte prakse Filipa Kaj objašnjava da kofein deluje kao diuretik, pa kafa na prazan, isušen organizam samo produbljuje gubitak tečnosti.

Hladna voda ima i bonus efekat. Mnogima pomaže da se razbude brže nego sama kafa, jer blago podiže puls i daje signal telu da je dan počeo. Čak i blaga dehidracija može da utiče na koncentraciju i raspoloženje, pa zato čaša vode pre kafe nije prazan savet.

Šta tačno radi čaša vode uz kafu

Telu voda treba za podmazivanje zglobova, regulisanje temperature i prenos hranljivih materija. Vrućina, fizička aktivnost i pojedini lekovi ubrzavaju njen gubitak. Kada ujutru uz kafu popijete vodu, smanjujete šansu da dehidrirate i pomažete crevima da krenu.

Pokreće probavu i smanjuje rizik od zatvora

Nadoknađuje tečnost izgubljenu znojenjem i disanjem tokom noći

Ublažava umor i vrtoglavicu koji prate dehidraciju

To su konkretne stvari koje osetite već pre podneva. Nije reč o nekom dugoročnom efektu koji nikad ne primetite.

Da li čaša vode uz kafu ujutu zaista pomaže buđenju

Da. Voda nadoknađuje tečnost izgubljenu tokom noći i posle diuretskog dejstva kofeina, pa telo brže izlazi iz jutarnje obamrlosti, dok dehidracija pojačava umor i vrtoglavicu.

Kada čaša vode pre kafe nije najbolji izbor

Iako je voda najzdravija tečnost, ne mora baš svako jutro da počne njome. Ako ne stignete da doručkujete, bolji izbor zna da bude čaša mleka. Ono nosi proteine i masti koji vam daju gorivo, pa nećete posrnuti do ručka. Doktorka Kaj naglašava jednu stvar: bitno je da nešto popijete uz kafu, a šta će to biti odlučujete sami.

Poenta je jednostavna. Kafa na suvo nije pametan start. Bilo da posegnete za vodom, mlekom ili čajem, dajte telu tečnost pre nego što ga zalijete kofeinom.

Mali ritual koji se isplati

Spustite čašu vode pored aparata za kafu večeras. Ujutru je popijete pre prve šolje i gotovo, navika se sama uglavi. Onaj osećaj mamurluka bez kapi alkohola, težine u glavi i suvih usta, često je samo žeđ koju niste prepoznali. Hidratacija ujutru rešava više nego što očekujete.

Vi, kako pijete jutarnju kafu, na prazno ili uvek uz čašu vode? Napišite u komentarima šta vam je promenilo jutro.

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