Ceo život kuvate pasulj pogrešno – zbog 1 greške unosite otrov koji vas nadima

Mnogi misle da pasulj sam po sebi nadima, ali zapravo ceo život kuvate pasulj pogrešno. Problem je u jednoj sitnoj grešci – preskakanju namakanja i bacanja prve vode. Ako to ne uradite, u tanjiru ostaje prirodni toksin lektilin, koji izaziva nadimanje, grčeve i osećaj težine, a dugoročno može opteretiti varenje i izazvati neprijatne probavne smetnje.
Pravilna priprema počinje veče pre kuvanja. Suvi pasulj mora da odstoji najmanje 8 sati u hladnoj vodi. Ta voda se baca, jer u njoj ostaju supstance koje telo teško vari. Sledeći korak je da pasulj proključa u svežoj vodi, pa se i ta prva voda ponovo baca. Tek tada dodajte povrće, začine ili meso.
Evo koraka koje nikada ne treba preskočiti:
- Dobro operite suvi pasulj pre namakanja.
- Namočite ga najmanje 8 sati u hladnoj vodi.
- Bacite tu vodu i nalijte svežu.
- Prokuvajte pasulj i bacite prvu vodu.
- Nastavite kuvanje sa povrćem i začinima.
Ako nemate vremena, alternativa je konzervirani pasulj – već je termički obrađen i bez toksina. Samo ga dobro isperite pod mlazom vode da uklonite višak soli i konzervansa.
Najčešća pitanja o kuvanju pasulja:
1. Zašto se kaže da godinama kuvate pasulj pogrešno?
– Zato što većina ljudi preskače ključan korak – bacanje prve vode.
2. Da li pasulj mora da se namoči?
– Da, jer se tako uklanjaju supstance koje izazivaju nadimanje.
3. Može li konzervirani pasulj da zameni suvi?
– Može, ali ga obavezno isperite pre upotrebe.
Ako ste mislili da pasulj „mora“ da nadima, vreme je da promenite naviku. Ceo život kuvate pasulj pogrešno, ali uz pravilno namakanje i bacanje prve vode, dobićete zdrav, ukusan obrok koji greje stomak i dušu – bez neprijatnih posledica.
Zdrav pasulj ne mora da bude luksuz – samo promeniš navike. Kada izbaciš prvu vodu, dobijaš obrok koji ne nadima, ne opterećuje stomak i ne izaziva nelagodnost. Male promene u pripremi donose veliku razliku u svakodnevnom osećaju posle jela.
Vredi probati – lakše varenje, manje nadimanja, više uživanja posle svakog zalogaja.
