Ceo život pogrešno pržite kobasice! Stavite samo ovu stvar u tiganj – ne pucaju, a ukus je deset puta bolji

Otkrivamo 5 koraka za savršene kobasice i greške koje ih mogu učiniti suvim i bezukusnim – savetuje kuvar sa Mišelinovom zvezdicom.

Savršeno pečene kobasice više nisu rezervisane samo za restorane! Ako vam se stalno dešava da kožica pukne, a meso ostane suvo, verovatno pravite grešku koju ponavlja 90% Srba. Tajna je u jednom sastojku koji sipate u tiganj pre prženja – rezultat će vas ostaviti bez teksta!

Kada kuvar sa Mišelinovom zvezdicom, koji je kuvao za britansku kraljicu, odluči da podeli svoje tajne – vreme je da pažljivo slušate. Džef Bejker, sa preko 30 godina iskustva u vrhunskim kuhinjama, otkriva kako da kobasice pripremite kao profesionalac – bez grešaka koje svi pravimo.

Ako mislite da ste majstor za kobasice, možda se ipak varate. Bejker vam donosi pet jednostavnih koraka za savršeno pečene kobasice – sočne, ravnomerno zapečene i punog ukusa. Njegovi saveti nisu samo trikovi, već pravila koja menjaju način na koji razmišljate o pripremi ovog omiljenog jela.

Kako biste dobili savršeno pečene kobasice, Džef preporučuje da ih spremate na sledeći način:

1. Izvadite kobasice iz frižidera 20 minuta pre kuvanja. Ovo pomaže da se kobasica ravnomerno isprži i sprečava pucanje creva kobasice kada se zagreje

2. Kobasice spremajte u masivnom tiganju sa neprijanjajućim dnom, koji bi prethodno trebalo da zagrejte na niskoj ili srednjoj vatri.

3. Dodajte kašičicu pačje ili guščje masti u tiganj i mešajte dok podloga ne bude potpuno premazana. Zatim uklonite višak masnoće.

4. Stavite kobasice u tiganj, pazeći da se ne lepe jedna za drugu i držite ih stalno na ringli. Redovnim okretanjem kobasica one će dobiti prepoznatljivu zlatnu boju. Džef preporučuje da standardne deblje kobasice pržite 10 do 12 minuta.

5. Ostavite kobasice da odstoje pre serviranja. Kada se kobasice isprže, biće tvrde na dodir, sa unutrašnjom temperaturom od 70 stepeni. Tajna je u tome da kobasice pustite da se odstoje nekoliko minuta, kako bi se meso opustilo. Time ćete dobiti mekanu i sočnu kobasicu, piše portal Dejli Star.

Najčešće greške prilikom pripreme kobasica:

1. Prva je bockanje omota prilikom prženja kobasica. Na ovaj način će saft da iscuri iz njih, što znači da će vaše kobasice na kraju biti suve i bezukusne.

2. On takođe apeluje na ljude da nikada ne prže kobasice u dubokom ulju ili fritezi, jer ih to takođe može isušiti.

3. Što se tiče pečenja kobasica u rerni, iako vam ovo možda deluje kao najzdravija opcija, uz ovu metodu kuvanja vaše kobasice nikada neće imati hrskavu koricu.

Savršeno pečene kobasice ne nastaju slučajno – uz Bejkerove trikove, svaki zalogaj postaje kraljevski. Zlatna pravila za prženje kobasica menjaju sve što ste dosad znali.

