Čep od vina ne bacajte, ubacite ga u lonac, rešiće vam 1 problem

Od danas, umesto da čep od vina bacite u kantu, ubacite ga u lonac i vidite šta će se desiti. Posebno ako vam je jelo zapeklo.

Sjajan trik. Da li bacate čep od vina? Ovo je greška. Ovaj mali, neupadljivi predmet može vam biti od koristi čak i nakon što popijete piće. Štaviše, zahvaljujući njemu ćete uštedeti više od jedne kuhinjske katastrofe.

Danas imamo nekoliko saveta o tome kako da postupite ako vam jelo zagori ili ste ga presolili. Može se rešiti problem na nekoliko načina.

Zašto staviti čep od vina u lonac?

Ako još niste znali za ovaj trik, garantujemo da ćete biti iznenađeni. Zvuči neverovatno, ali zaista funkcioniše. Nikada ga više nećete baciti, znajući koliko može biti od pomoći u kuhinji.

Pampur će vam pomoći da sačuvate varivo koje vam je zagorelo. Jela koja mogu lako da zagore i zahtevaju puno mešanja, a posebno kada stavimo kupus da kuvamo, čepovi od vina će vam pomoći u tome.

A kako je teško stajati pored lonca sa varjačom nekoliko sati, kupus se često lepi za dno, a miris paljevine prožima čitavo jelo. Katastrofa? Ne nužno. Čep za vino će pomoći.

Ako nam se desi da zapalimo varivo, samo ga stavite u drugu posudu (bez zagorelih ostataka, naravno), dodajte čep od vina i prokuvajte. Drvo bi trebalo da apsorbuje miris paljevine, zahvaljujući čemu će našoj čorbi povratiti prvobitni ukus. Kasnije, samo treba da izvadite čep i uživate u ukusnoj čorbi od kiselog kupusa.

Kad smo već kod njega, postoji još nekoliko pametnih trikova da sačuvate ovo jelo tokom kuvanja. Često ispada previše kiselo. Šta onda? Postoji nekoliko opcija. Možete pokušati da dodate malo slatkog kupusa u varivo. Suve šljive će takođe biti odličan način da uravnotežite ukus. Bakine druge metode su da sačuvaju obrok šećerom, medom ili sodom bikarbonom.

U previše slanu čorbu možete dodati sirovi krompir tokom kuvanja. Ovo uvek radi i kada su u pitanju druga jela.

