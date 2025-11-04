Doručak kakav smo nekad obožavali: Cicvara po starinskom receptu od kog će vam poći voda na usta

Zaboravljena tradicija! Cicvara po originalnom receptu sa puno kajmaka i sira je najjači doručak koji će vas držati sitim satima.

Sećate li se ovog ukusa? Cicvara je doručak koji drži sitost, a nekada je bio na svakoj trpezi! Donosimo vam recept naših baka sa sirom i kajmakom, od kog će vam poći voda na usta!

Jela od kukuruznog brašna veoma su popularna kao doručak u kućama širom Srbije. Bilo da odaberete kačamak, klasičnu “praznu” srpsku proju ili projice sa sirom, bićete siti nekoliko sati.

Ipak, postoji jelo koje može da “drži sitost” satima, a bazirano je na kukuruznom brašnu i veoma je kalorično zbog dodatih masnoća. Reč je o cicvari, koja je nekada bila nezaobilazna na trpezama širom Srbije, a onda je lagano pala u zaborav.

Zbog sastojaka koji se koriste za kačamak i za cicvaru mnogi poistovećuju ova dva jela, iako se ona pripremaju na različite načine, a samim tim im je i ukus drugačiji.

Sastojci:

200 ml mleka

200 ml vode

500 g sira

200 g kukuruznog brašna

200 g kajmaka

so (po potrebi)

Priprema:

U šerpu sipajte vodu i mleko, pa kuvajte toliko da se obe tečnosti zagreju. Dodajte izmrvljen sir i kuvajte dok ne proključa. Što je sir tvrđi i masniji, to će cicvara biti ukusnija.

Kad mleko, voda i sir „bace ključ“ dodajte kukuruzno brašno i kajmak i energično mešajte varjačom desetak minuta. Važno je da se svi sastojci sjedine i da zbog sira poprime gumastu teksturu, a da se oko cicvare u posudi odvoji masnoća od sira i kajmaka. Tek tada je jelo gotovo.

Ukoliko volite slaniju varijantu, dodajte so pred kraj kuvanja. Poslužite uz hladno kiselo mleko.

Prijatno!

(Telegraf.rs)

