Cimet u kafi je trik koji su nutricionisti dugo krili: dodajte kašičicu ujutru i vaga će vas konačno obradovati

Cimet u kafi je navika koja zaista menja kako vaše telo reaguje na prvu šoljicu dana. Pola kašičice mlevenog cejlonskog cimeta, umešano u espreso ili filter kafu pre nego što dodate mleko, smiruje skok šećera koji obično prati doručak. A taj skok je razlog zašto ste već u 11 sati gladni kao vuk.

Zašto baš cimet, a ne nešto egzotičnije

Razlog je jednostavan. Cimet sadrži jedinjenje pod imenom cinamaldehid, koje pomaže ćelijama da efikasnije koriste insulin. Manje skokova insulina znači manje gladi između obroka i manje taloženja masnoće oko stomaka. Kada ga dodate u kafu, kofein i cimet rade u paru: kofein ubrzava metabolizam za nekoliko sati, cimet drži šećer pod kontrolom.

Ovde se krije i mali trik koji većina propusti. Cejlonski cimet je taj koji vam treba, ne kineski kasija cimet iz supermarketa. Kasija ima previše kumarina, jedinjenja koje u većim količinama opterećuje jetru. Cejlonski je svetliji, mekši na ukus i bezbedan za svakodnevnu upotrebu.

Koliko se zaista može smršati uz kafu sa cimetom

Ne očekujte čuda preko noći, ali brojke su realne. Prema meta-analizi objavljenoj u časopisu „Clinical Nutrition“, istraživanje o uticaju cimeta na telesnu težinu kod odraslih pokazalo je da redovan unos cimeta smanjuje težinu, indeks telesne mase i odnos struka i kukova. Prosečan gubitak je oko 0,67 kilograma kroz par meseci, bez ikakvih drugih promena u ishrani.

Zvuči skromno? Pomnožite to sa promenama koje sami uvedete: manje grickanja popodne, jedan obrok manje vikendom, šetnja od pola sata. Kombinacija je ono što pomera vagu, a cimet je tihi pomagač koji vam olakšava da uopšte izdržite.

Kako se cimet u jutarnjoj kafi pravilno koristi

Pravilo je jednostavno. Pola kašičice mlevenog cejlonskog cimeta umešajte direktno u suvu kafu pre kuvanja, ili ga raspršite po peni espresa. Ako pijete instant, prvo ga rastvorite u maloj količini vrele vode da ne pluta na površini. Bez šećera, bez sirupa, jer onda ste poništili ceo efekat.

Najbolji trenutak je pre doručka, kada je želudac prazan i kada cimet može najviše da utiče na šećer u krvi. Druga šoljica popodne nije neophodna, čak može i da vas drži budnima noću.

Šta je cimet u kafi i da li zaista pomaže kod mršavljenja

Cimet u kafi je mešavina mlevenog cimeta i obične kafe koja stabilizuje šećer u krvi, smanjuje apetit i blago ubrzava metabolizam. Sam po sebi ne topi masti, ali olakšava držanje deficita kalorija.

Greške koje ljudi prave i odmah odustanu

Najčešća greška je preterivanje. Dve pune kašike cimeta neće vas brže omršaviti, samo će vam pokvariti ukus kafe i opteretiti želudac. Druga greška je dodavanje meda ili šećera „da se ublaži“, što vraća skok glukoze koji ste pokušali da izbegnete. Treća, manje očigledna, jeste kupovina jeftinog praška nepoznatog porekla, koji često nema ni mirisa ni dejstva.

Probajte mesec dana, svaki radni dan, bez izuzetka. Izmerite se prvog i poslednjeg dana. Razlika neće biti spektakularna, ali biće stvarna, i što je važnije, biće održiva.

