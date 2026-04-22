Svetski kuvari koriste ovaj trik: Evo kako da čistite beli luk, a da vam ruke uopšte ne smrde

Čišćenje belog luka bez neprijatnih mirisa na rukama i koži

Čišćenje belog luka često izbegavamo jer prodorni miris ostaje na prstima danima.

Iako je nezaobilazan za ukus jela, ovaj začin kvari planove nakon kuvanja.

Profesionalni kuvari zato koriste trikove koji potpuno eliminišu kontakt sa mirisnim uljima.

Ove metode štede vreme i čuvaju vaše ruke od neprijatnih mirisa kuhinje.

Trik sa teglom koji menja sve

Najbrži način za čišćenje belog luka zahteva samo jednu praznu teglu sa poklopcem ili dve metalne činije iste veličine.

Ubacite celu glavicu koju ste prethodno malo pritisnuli dlanom da se čenovi razdvoje.

Zatvorite posudu i tresite snažno oko 20 sekundi.

Kada otvorite poklopac, videćete da je opna potpuno spala sa svakog čena, a vi niste ni dodirnuli unutrašnjost luka.

Ljuska ostaje u tegli, a vaši prsti ostaju potpuno suvi i čisti.

Magija vrele vode za velike količine

Ako pripremate zimnicu ili veći porodični ručak, čišćenje belog luka može postati pravi test strpljenja.

Potopite čenove u vrelu, ali ne ključalu vodu, i ostavite ih da odstoje tačno 2 minuta.

Nakon toga, ljuska će bukvalno skliznuti sa luka uz minimalan pritisak prstima.

Ovaj metod je odličan jer vlaga sprečava da se lepljivi sokovi zalepe za vašu kožu.

Ipak, vodite računa da luk odmah upotrebite jer će stajanjem u vodi malo promeniti teksturu.

Čelični sapun kao rešenje iz profesionalne kuhinje

Možda zvuči kao naučna fantastika, ali nerđajući čelik je najbolji prijatelj svake žene u kuhinji.

Nakon što završite posao, protrljajte ruke o metalnu kašiku ili unutrašnju stranu sudopere pod mlazom hladne vode.

Sumporna jedinjenja koja izazivaju miris vezuju se za čelik i momentalno nestaju sa vaše kože.

Ovo je trik koji koriste vrhunski kuvari širom sveta kako bi održali higijenu i neutralan miris tokom rada.

Dovoljno je 30 sekundi trljanja da miris potpuno nestane.

Zašto so i limun uvek treba da budu pri ruci

Ukoliko nemate čelični pribor u blizini, kuhinjska so će odraditi savršen piling i ukloniti ostatke ulja.

Iscedite samo par kapi limuna na dlanove i utrljajte ih sa malo soli pre pranja sapunom.

Kiselina iz limuna neutrališe baze koje nose miris, dok so mehanički uklanja nečistoće.

Vaše ruke će biti meke, a od mirisa luka neće ostati ni trag.

Ovaj metod je prirodan i hiljadu puta efikasniji od bilo kog mirišljavog gela za tuširanje.

Nož je tajno oružje za čišćenje belog luka

Postoji i tehnika gnječenja koja ubrzava proces, a čuva vaše nokte od listanja i prljanja.

Stavite čen na dasku i pritisnite ga širom stranom noža dok ne čujete lagano „pucanje“.

Ljuska će se odmah odvojiti u jednom komadu, što značajno smanjuje kontakt prstiju sa sokom.

Ovo je najpraktičniji način za čišćenje belog luka kada vam je potrebno samo nekoliko komada za preliv.

Brzina je ključna – što kraće luk držite u rukama, to će se manje mirisa zadržati.

SAVET:

Ako želite da potpuno izbegnete miris, pre seckanja namažite prste sa par kapi maslinovog ulja. Ono pravi tanak zaštitni film na koži koji sprečava da sumporna ulja prodru u pore, pa se ruke kasnije peru mnogo lakše.

Česta pitanja

Da li beli luk gubi lekovita svojstva ako se potapa u vodu?

Ne, kratkotrajno potapanje od par minuta ne utiče na nivo alicina, koji je najvažniji sastojak za naše zdravlje.

Šta ako se miris uvuče ispod noktiju?

U tom slučaju, koristite staru četkicu za zube i sodu bikarbonu kako biste nežno očistili taj prostor nakon kuvanja.

Može li se beli luk čistiti u mikrotalasnoj?

Može, dovoljno je 10 sekundi na srednjoj jačini, ali pazite da ne preterate jer luk može postati mekan i izgubiti hrskavost.

