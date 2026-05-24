Kuvari ovako čiste mladi krompir: Genijalan trik skida ljusku začas, ruke ostaju potpuno čiste!

Čišćenje mladog krompira gotovo je za 2 minuta uz jedan kuhinjski trik. Bacite nož, uzmite krpu i probajte odmah.

Za čišćenje mladog krompira ne treba vam nož, ni ona tanka ljuštilica koja iseče pola ploda zajedno sa korom. Treba vam suva pamučna krpa, kilogram krompira i tačno 2 minuta. Zvuči preterano? Nije.

Većina nas se godinama mučila sa crnim noktima i zalepljenom zemljom oko nokta jer niko nije rekao da mladi krompir traži drugačiji pristup od onog starog, zimskog.

Zašto klasično ljuštenje uništava mladi krompir

Mladi krompir ima tanku, prozirnu pokožicu. Kada krenete nožem ili ljuštilicom, skinete i nju i prvi sloj mesa, a sa njim odlazi i većina onog svežeg, slatkastog ukusa zbog kog ga i kupujemo u maju i junu. Stari, zimski krompir je druga priča – njega gulite kako hoćete.

Tu pravimo najveću grešku. U želji da budemo precizni, zapravo pravimo štetu: krompir izgubi i do trećine svoje težine, a vi izgubite pola sata života nad sudoperom.

Trik sa krpom koji menja čišćenje mladog krompira

Evo kako ide. Operite krompire pod mlazom hladne vode da skinete najgrublju zemlju. Stavite ih u suvu pamučnu krpu, sklopite krajeve i uhvatite kao bombonu. Pa ih trljajte. Snažno, kao da skidate fleke sa veša. Pokožica počne da otpada već posle 30 sekundi.

Ako su krompiri sasvim mladi, oni majski sa kožicom tankom kao papir, krpa je dovoljna. Za one malo starije, iz juna, dodajte u krpu kašiku krupne soli. So radi kao blagi abraziv i skida i one tvrdoglave delove oko očiju krompira.

Varijanta za one koji nemaju strpljenja

Postoji i brža verzija, idealna kad spremate mladi krompir uz jagnjetinu za nedeljni ručak i nemate vremena za petljanje. Stavite oprane krompire u veću teglu sa malo vode, zatvorite poklopac i tresite kao šejker za koktel.

Jedan minut energičnog protresanja i pokožica je gotova. Tegla mora biti od debljeg stakla, inače rizikujete krš.

Sasvim druga priča je kad krompir treba da ostane ceo za pečenje. Tada ne želite da skinete svu pokožicu, već samo zemlju i one tamne mrlje. Krpa sa solju radi taman dovoljno, ostavlja onaj rustični izgled koji liči na sliku iz vinarije u Šumadiji.

Sitnice koje prave razliku

Krpa mora biti suva. Mokra krpa klizi i ne hvata pokožicu. Pamuk je bolji od mikrofibera jer ima grublje vlakno. Stara, krpa za sudove iz babine kuhinje radi posao bolje od bilo čega novog iz marketa.

I nemojte ljuštiti krompire unapred. Mladi krompir potamni za 15 minuta na vazduhu i izgubi tu lepu žućkasto-belu boju. Očistite ih neposredno pre kuvanja, ili ih, ako baš morate ranije, držite u hladnoj vodi sa kapljicom sirćeta.

Probajte ovaj trik već ovog vikenda. Razlika u ukusu i u količini krompira na tanjiru biće odmah vidljiva. A ruke, prvi put posle dugo vremena, ostaju potpuno čiste.

Koji je vaš trik za mladi krompir, onaj koji ste pokupili od majke ili svekrve, a niste ga nikad pročitali ni u jednoj kuvarici?

Da li se mladi krompir mora ljuštiti?

Ne mora. Pokožica je tanka i jestiva, dovoljno je dobro oprati ga i istrljati krpom da skinete zemlju.

Kako sprečiti da mladi krompir potamni posle ljuštenja?

Potopite ga u hladnu vodu sa kašičicom sirćeta ili limunovog soka odmah nakon čišćenja. Tako ostaje svetao do kuvanja.

Da li se mladi krompir kuva u hladnoj ili vrućoj vodi?

Uvek u hladnoj posoljenoj vodi koja se postepeno zagreva. Tako se kuva ravnomerno i ne raspada se po spoljnoj strani.

