Košta manje od 50 dinara, a čisti creva kao usisivač: Jednu namirnicu jedite redovno za bolje varenje

Postoji jedna obična namirnica koja čisti creva bolje od skupih čajeva i praškova iz apoteke, a glavica košta manje od 50 dinara.

Reč je o kuvanom kupusu, namirnici koju su naše bake stavljale na sto bez velike priče. Trik koji većina ljudi ne zna krije se u načinu pripreme, a do njega ćemo doći kroz nekoliko redova.

Zašto baš kupus, a ne neka skuplja super-hrana

Kupus ima visok sadržaj nerastvorljivih vlakana koja se ponašaju kao mekana četka kroz debelo crevo. Ne nadražuje sluzokožu kao laksativi, a pomera sve što treba da se pomeri. Uz to nosi vitamin C, vitamin K i sumporna jedinjenja koja podržavaju jetru.

Jedna srednja glavica beli kupus na pijaci košta između 30 i 50 dinara u sezoni. Za tu cifru dobijate obrok za četiri osobe, što ga čini najjeftinijim saveznikom za zdravlje creva u celoj prodavnici.

Kako da ga pripremite da zaista radi posao

Najveća greška je preterano kuvanje. Kupus koji se krčka sat vremena gubi enzime i postaje težak za varenje. Iseckajte ga na krupnije rezance, prelijte vrelom vodom i ostavite da krčka najviše 15 minuta. Dodajte kašičicu kima ili komorača, ovo dvoje smiruju nadimanje.

Ne bacajte tečnost u kojoj se kuvao. Upravo u toj vodi ostaje najviše minerala i jedinjenja koja podstiču pražnjenje creva. Popijte šolju mlake čorbe ujutru, na prazan stomak, dva do tri puta nedeljno.

Šta tačno znači da kupus čisti creva

Kupus povećava zapreminu stolice i ubrzava prolazak kroz debelo crevo, čime smanjuje vreme zadržavanja toksina u organizmu. Nije magičan, nije trenutan, ali deluje pouzdano kada se jede redovno. Efekat osetite obično u roku od 48 sati.

Veza između creva i imuniteta o kojoj se malo priča

Oko 70 odsto imunih ćelija nalazi se u zidu creva. Kada su creva spora i zapuštena, imunitet pada, koža postaje siva, a umor se vuče danima. Kuvani kupus hrani dobre bakterije zahvaljujući prebioticima koje sadrži, kako navodi pregled objavljen u časopisu „Nutrients“, istraživanje o vlaknima i crevnoj mikrobioti pokazuje da redovan unos biljnih vlakana podržava raznolikost korisnih bakterija, a ujedno i čisti creva.

Drugim rečima, kad se crevni pejzaž popravi, organizam lakše odbija sezonske viruse. To je najjeftiniji način da ojačate imunitet bez kupovine suplemenata.

Kada kupus nije za vas

Osobe sa problemima štitne žlezde treba da konsultuju lekara, jer sirovi kupus u velikim količinama može uticati na rad žlezde. Kuvanjem se taj efekat značajno smanjuje. Ljudi sa osetljivim crevima neka krenu od pola šolje i postepeno povećavaju, da ne izazovu nadimanje.

Izbegavajte ga uveče ako spavate plitko, jer aktivira creva tokom noći. Idealno vreme je ručak ili rano popodne.

Mali trikovi koji menjaju ceo doživljaj

Začinite ga kašikom maslinovog ulja na kraju kuvanja, ne na početku. Tako ulje zadrži aromu i ne pređe u teško razgradiv oblik. Dodatak režnja belog luka radi posao za varenje i daje dubinu ukusa.

Probajte i kombinaciju sa šargarepom i krompirom, tako dobijate čorbu koja deci ne smeta, a roditeljima rešava problem koji niko ne voli da pominje.

Koliko često ga jesti da se efekat zadrži

Tri puta nedeljno je dovoljno za većinu ljudi. Svakodnevno jedenje nije neophodno i može izazvati gasove kod osetljivijih osoba. Slušajte svoje telo, ono će vam tačno reći kada je dosta.

Koja je vaša najveća greška u ishrani koja vam je usporila creva, i da li biste probali ovu staromodnu čorbu pre nego sledeći skupi suplement?

Da li kuvani kupus goji

Ne goji, jedna porcija ima oko 30 kalorija. Problem nastaje samo ako se prži na puno ulja ili kombinuje sa masnim mesom.

Može li se kupus jesti svaki dan

Može, ali u manjim količinama. Tri do četiri puta nedeljno daje najbolji efekat bez rizika od nadimanja i gasova.

Da li kiseli kupus radi isto što i kuvani

Kiseli kupus deluje drugačije, hrani crevne bakterije probioticima. Kuvani kupus više fizički pomera sadržaj kroz creva, oba su korisna na svoj način.

