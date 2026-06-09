Dodajte samo kašičicu ovoga u činiju sa trešnjama: Neće ucrvljati, a danima ostaju sveže i čvrste

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Dosadni crvi u trešnjama kvare vam uživanje? Rešite problem odmah uz pomoć jednog jeftinog trika iz kuhinje koji čuva svežinu.

Rešite se napasti: Kako da se više nikada ne pojave crvi u trešnjama

Sezona je počela, ali mnoge domaćine muče crvi u trešnjama koji mogu potpuno da pokvare uživanje u ovom slatkom voću.

Nema ništa gore nego kada zagrizete krupnu, crvenu voćku, a unutra vas sačeka neprijatno iznenađenje.

Srećom, postoji stari trik sa samo jednom kašičicom nečega što već imate u kuhinji, koji rešava ovaj problem za deset minuta.

Zašto se uopšte javljaju crvi u trešnjama?

Glavni krivac za ovaj problem je trešnjina muva koja probija pokožicu i polaže jajašca dok je voće još na grani.

Iz tih jajašca se u unutrašnjosti ploda razvijaju sitne, bele larve koje se hrane mesom trešnje.

Problem je što spolja plod često izgleda savršeno zdrav, pa ih primetimo tek kada pojedemo pola činije.

Tajni sastojak iz kuhinje koji tera sve napasnike

Sve što vam treba da biste očistili voće jeste jedna kašičica sode bikarbone ili obične krupne morske soli.

Sipajte trešnje u činiju sa hladnom vodom, dodajte ovaj sastojak i ostavite ih unutra tačno 15 do 20 minuta.

Ovaj rastvor menja PH vrednost vode, pa svi neželjeni podstanari sami izlaze napolje, a plodovi ostaju čvrsti, sjajni i bezbedni za jelo.

SAVET: Ako želite da vam trešnje ostaju sveže i hrskave danima u frižideru, nikada ih nemojte prati pre skladištenja, već skinite peteljke tek neposredno pre jela, a u činiju na dno stavite jedan papirni ubrus koji će upiti višak vlage.

Kako prepoznati da li su trešnje ucrvljane?

Prvi jasan znak je bilo kakva mekoća na plodu ili sitna, jedva vidljiva tamna rupica pored same peteljke.

Zdrav i svež plod mora biti potpuno čvrst, sjajan na svetlu i da blago „pucne“ pod prstima kada ga pritisnete.

Ako je voćka tamna i gnjecava oko peteljke, velika je šansa da je unutra već počela gozba.

Koliko dugo trešnje mogu da stoje u frižideru?

Kada primenite trik sa suvim čuvanjem i ubrusom, voće može ostati sveže, sočno i čvrsto i do 7 dana.

Najveća greška je držanje u zatvorenoj plastičnoj kesi jer se tu stvara kondenzacija koja ubrzava proces truljenja.

Vlaga je najveći neprijatelj, pa neoprane trešnje uvek držite u otvorenoj posredi ili papirnoj kesi.

Da li je opasno ako se pojedu crvi u trešnjama?

Iako zvuči gadno, ove larve su potpuno bezopasne po ljudsko zdravlje i ne mogu vam preneti nikakvu bolest ili parazite.

U pitanju je čista estetika i prirodni proces, jer muva bira isključivo najslađe, najsočnije i hemijski netretirane plodove.

Ipak, niko ne voli da deli svoj obrok, pa je zato pranje u sodi bikarboni najbolja preventiva.

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