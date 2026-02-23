Ćufte na vodi u paradajz sosu: Toliko su ukusne da niko neće ni primetiti da nema mesa

Jednostavne, mekane i sočne ćufte na vodi – starinski recept za domaći ručak bez mesa. Brzo se prave, malo košta i iznenađuju ukusom.

Ćufte na vodi su jelo koje mnogi pamte iz starih, skromnijih dana, ali ih danas opet vraćaju na trpezu jer su iznenađujuće ukusne. Ako mislite da posno jelo mora biti bljutavo – ove ćufte mogu promeniti mišljenje. Toliko su mekane i sočne da ljudi često ne veruju da nema mesa.

Recept za ćufte na vodi – jednostavno i domaće

Za pripremu je potrebno nekoliko osnovnih namirnica.

Potrebno:

2 srednja krompira

1 šolja ovsenih pahuljica

1 čen belog luka

So i biber po ukusu

1 kašika prezle ili mrvica hleba (po želji)

Paradajz sos

Prstohvat bosiljka ili malo šećera za sos

Priprema:

Prvo skuvajte krompir dok ne omekša. Dok je još topao, izgnječite ga viljuškom. Dodajte ovsene pahuljice, sitno seckan beli luk, so i biber.

Ako smesa deluje mekano, umešajte prezlu. Rukama oblikujte male kuglice. Nemojte ih previše pritiskati da ćufte ostanu mekane.

U šerpu sipajte paradajz sos i zagrejte ga na tihoj vatri. Ako želite, dodajte prstohvat šećera ili malo bosiljka da sos dobije puniji ukus.

Spustite ćufte u sos i kuvajte oko 20 minuta na laganoj vatri. Povremeno ih samo lagano promešajte da se ne zalepe.

Mali trikovi za bolji ukus

Ako želite da ćufte na vodi budu još sočnije, smesu možete kratko ostaviti u frižideru pre oblikovanja. Oko 20 minuta hlađenja pomoći će da kuglice lakše zadrže oblik tokom kuvanja.

Sos ne treba da bude pregust, jer će ćufte tada izgubiti mekoću. Dovoljno je da paradajz sos lagano krčka na tihoj vatri dok ćufte polako upijaju ukus.

Jednostavno, jeftino i domaće – zato se voli

Ljudi se često vraćaju starim receptima jer su sigurni i provereni. Ćufte na vodi su upravo takvo jelo – skromno, ali dovoljno ukusno da podseti na domaću kuhinju iz vremena kada se više pazilo na svaki zalogaj.

Ovaj ručak je posebno praktičan kada želite nešto toplo, a da ne trošite mnogo vremena ni novca. Dovoljno je nekoliko osnovnih sastojaka i malo strpljenja da se dobije obrok koji prijatno zasiti.

Ako ih pripremite kako treba, ćufte na vodi mogu biti mekane, sočne i prijatne za jelo čak i onima koji inače više vole meso. Ključ je u laganom kuvanju i dobro začinjenom paradajz sosu.

Da li vi pravite ćufte na vodi ili ste ih prvi put videli baš sada?

