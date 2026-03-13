Ćufte nikad više neće pucati! Dodajte samo 1 sastojak u meso i svi će tražiti još

Mnogima zadaju muke jer često ispadnu suve ili se raspadnu tokom prženja, ali ako dodate malo sode bikarbone, ćufte nikad više neće da puca.

Ćufte su omiljeni obrok širom Srbije, ali mnogima zadaju muke jer često ispadnu suve ili se raspadnu tokom prženja. Profesionalni kuvari otkrivaju tri ključna trika za savršene ćufte koje su sočne, ukusne i čvrste.

Kombinujte dve vrste mesa

Najbolji rezultat se postiže kada se pomeša svinjsko i juneće meso u razmeri 1:1. Kupujte sveže meso u komadu i sameljite ga sami kako biste izbegli neželjene dodatke.

Dodajte vodu i sodu bikarbonu

Na kilogram mesa dodajte oko 120 ml vode i jednu supenu kašiku sode bikarbone. Ovaj spoj pomaže da ćufte blago narastu i ostanu mekane. Dodajte i svež beli luk po ukusu, a zatim ostavite smesu da odstoji u frižideru najmanje dva sata.

Tikvica za dodatnu sočnost

Pred kraj mešenja dodajte jednu malu izrendanu tikvicu. Ona sprečava da ćufte postanu gumaste i pomaže da se smesa lepo poveže. Pazite da ne preterate sa jajima jer mogu učiniti ćufte previše čvrstim.

Pravilna temperatura prženja

Ćufte pržite na srednjoj temperaturi – na skali od 0 do 6, koristite nivo 4, a na skali od 0 do 10, nivo 7. Previsoka temperatura može ih prepeći spolja, dok unutra ostanu sirove, a preniska će ih natopiti masnoćom.

Uz ove trikove, vaše ćufte nikad više neće se raspasti tokom pripreme, a biće i savršeno sočne, ukusne.

