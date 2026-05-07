Čvrsta, glatka i ne lepi se za nož: Poslastičar otkrio trik za čokoladnu glazuru koja uspeva svakome

Ako vam je potrebna savršena glatka glazura od čokolade, ovo je caka koju morate znati – pretvara vaše torte i kolače u remek-dela!

Koliko puta vam se desilo da ste satima pravili tortu, a onda u poslednjem koraku sve upropastila zrnasta, lepljiva masa koja se vuče za nožem i para gornji sloj kore? Znamo taj osećaj kad gosti zvone, a vi mažete glazuru koja izgleda kao da je u svađi sa tortom. Dobra vest je da postoji savršena glatka glazura koja se ne lepi, lepo seče i izgleda kao iz izloga.

Tajna nije u skupim sastojcima, već u redosledu i temperaturi.

Holandski poslastičar Rudolf van Vin domaćoj publici je poznat sa kanala 24 Kitchen, kroz emisije „Easy meals“ posvećenu brzim i jednostavnim jelima i „Rudolph’s Bakery“, gde otkriva recepte za slana i slatka peciva.

Ovaj četrdesetpetogodišnji majstor prepoznatljive bele kose pre nekoliko godina boravio je u Beogradu, a omiljeni desert mu je torta sa šumskim voćem.

Specijalnost su mu brze tehnike za testo i, naravno, savršena glatka glazura od čokolade.

Sastojci za Rudolfovu glazuru

250 g omekšalog putera

300 g šećera u prahu

200 g otopljene crne čokolade

2 kašike kakao praha

100 g crème fraiche ili tečne slatke pavlake

Priprema:

Omekšali puter sjedinite sa šećerom u prahu i mutite električnim mikserom, nikako ručno, dok smesa ne postane potpuno glatka i svetla.

Dodajte kakao prah pa nastavite mućenje još minut-dva. Smanjite brzinu na najnižu, polako ulijte otopljenu čokoladu, a na kraju umešajte crème fraiche.

Mutite dok ne dobijete penastu, sjajnu masu.

Ako primetite sitne grudvice, posudu nakratko spustite u veću činiju sa vrelom vodom i nastavite da mutite.

Glazuru nanosite dok je još penasta, jer tada savršeno prianja uz koru i ne ostavlja tragove noža.

Najčešće greške koje uništavaju glazuru

Najveći neprijatelj glazure je hladan puter. Ako je tvrd, šećer se neće rastopiti i dobićete zrnastu masu koja škripi pod zubima.

Druga zamka je vrela čokolada, koja će istopiti puter i smesa će se „iseći“. Sačekajte da otopljena čokolada bude mlaka pre nego što je umešate.

Ne preskačite ni mikser, ručno mućenje ne ubacuje dovoljno vazduha pa savršena glatka glazura jednostavno ne može da nastane.

Kako naneti glazuru da torta izgleda profesionalno

Tortu prvo ohladite najmanje sat vremena u frižideru pre nanošenja. Nož ili lopaticu zagrejte u vrućoj vodi i obrišite peškirom, pa tek onda razvlačite glazuru.

Radite kratkim, sigurnim potezima od centra ka ivicama.

Za sjajan finiš, lopaticu povremeno umočite u toplu vodu, jer će tako glatka glazura za tortu dobiti onaj zrcalni izgled poslastičarnice.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com