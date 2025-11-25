Da li ceo život pogrešno kuvamo smrznuti grašak? Evo kako ga treba spremati, daleko je ukusniji i gotov dok trepnete

Da li ceo život pogrešno kuvamo smrznuti grašak – evo kako treba spremati, daleko je ukusniji i gotov dok trepnete.
Koliko puta si pomislio da je smrznuti grašak najlakše jelo za pripremu? Otvoriš kesu, ubaciš ga u ključalu vodu – i dobiješ kašu bez ukusa. A zapravo, priprema smrznutog graška ne zahteva ni komplikovane korake ni skupe sastojke. Potrebno je samo da promeniš jedan detalj u načinu kuvanja – i grašak će ti svaki put ispasti sladak, pun ukusa i savršeno skuvan. Zvuči jednostavno? I jeste. Ali većina nas to radi pogrešno.
Smrznuti grašak kuvali smo na potpuno pogrešan način, a za manje od deset minuta možete da ga pripremite tako da očuvate njegov savršen ukus i dobijete pravi specijalitet. Zapravo je vrlo jednostavno.
Smrznuti grašak smo pripremali tako što ga iz vreće ubacimo u ključalu vodu. Neretko se desi da bude kašast i bezukusan, a mi zažalimo što smo ga uopšte i pravili. Ispravan način da dobijete najukusniji grašak postoji, i vrlo je jednostavan.
Dodatni saveti za kuvanje graška, kukuruza i drugog smrznutog povrća:
1. Nikada nemojte da dozvolite da vam povrće proključa.
2. Dodajte malo šećera u grašak ili kukuruz. Poboljšaće prirodnu slatkoću ovog povrća.
3. Nemojte dodavati so pre serviranja, jer može da dovede do dehidriranja povrća.
Savet za najbolji grašak po koracima:
1. Prvo ispraznite vreću smrznutog graška u šerpu.
2. Na vrh dodajte šest kašika putera, beli luk i malko šećera.
3. Dinstajte na srednjoj vatri dok se puter ne otopi i grašak ne skuva.
4. Posolite i pobiberite, pa servirajte.
Zaboravi na grašak koji se raspada i gubi ukus. Uz pravi način pripreme, smrznuti grašak postaje jelo koje se pamti – ne prilog koji se zaboravi. Sledeći put kad ga budeš spremao, seti se ovog recepta. Jer nekad je razlika između razočaranja i uživanja samo u jednom koraku.
(Stvar Ukusa)
