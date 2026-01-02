Da li je za jelo bolji crveni ili beli krompir – evo šta kaže profesionalni kuvar za najbolji i pravi izbor

Iako na prvi pogled svaki krompir deluje slično, ipak imaju svoje specifičnosti koje utiču na njihov ukus, teksturu i nutritivne vrednosti.

Da li je za jelo bolji crveni ili beli krompir – evo šta o tome kaže profesionalni kuvar za pravi i najbolji izbor.

Krompir je nezaobilazna namirnica u mnogim domaćinstvima. Ali da li ste se ikada zapitali koja je razlika između crvenog i belog krompira?

Iako na prvi pogled deluju slično, ove dve vrste krompira imaju svoje specifičnosti koje utiču na njihov ukus, teksturu i nutritivne vrednosti.

Crveni krompir ima crvenkastu kožu i svetlu unutrašnjost. Sadrži manje skroba i više šećera u poređenju sa belim krompirom, što ga čini čvršćim i pogodnim za pripremu salata, supa i čorbi. Njegova struktura omogućava da zadrži oblik i nakon kuvanja, što je idealno za jela koja zahtevaju takvu konzistenciju.

Beli krompir, s druge strane, ima žućkastu unutrašnjost i bogatiji je skrobom. Zbog svoje kremaste teksture, često se koristi za pripremu pirea, prženje ili pečenje. Njegova mekoća omogućava da se lako oblikuje i upije začine, što ga čini svestranim u različitim jelima.

Praktičan savet: Kada birate između crvene i bele varijante, razmislite o jelu koje pripremate. Ako želite da krompir zadrži svoj oblik, kao u salatama, crveni je bolji izbor. Za kremaste i mekane teksture, poput pirea ili pomfrita, beli će pružiti željeni rezultat.

