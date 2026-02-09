Da li je zdravije belo ili tamno pileće meso? Nutricionisti konačno otkrivaju istinu

Da li je belo meso zdravije? Tamno pileće meso ima više masnoća od belog mesa ali svako ima svoje prednosti u ishrani, kažu nutricionisti.

Ako ste se pitali da li je zdravije belo ili tamno pileće meso, konačno ćete pronaći odgovor.

Jedna od velikih rasprava u svetu zdravlja jeste koje pileće meso je zdravije – tamno ili belo meso.

Poznato je da belo meso ima manje kalorija i manje masnoće, pa su mnogi smatrali da je očigledan izbor u odnosu na tamno.

Ipak, poslednjih godina sve se više govori o visokoj gustini hranjivih materija tamnog pilećeg mesa koja je uglavnom zanemarena, piše Eatthis.

Da li je belo meso zdravije?

Tačna je tvrdnja da belo meso piletine ima manje kalorija i manje masti od tamnijeg pilećeg mesa. Konkretno to izgleda ovako:

pileći karabatak, s kožom: 197 kalorija, 12,5 grama masti, 19,8 grama proteina

pileći karabatak, bez kože: 152 kalorije, 6,93 grama masti, 21 gram proteina

pileća prsa, bez kože: 133 kalorije, 2,75 grama masti, 27,3 grama proteina

pileća prsa, s kožom : 150 kalorija, 8,05 grama masti, 18 grama proteina

Ipak, važno je istaći da dodatna masnoća i kalorije nisu uvek loša stvar. Umesto toga, to zapravo zavisi o vaših zdravstvenih ciljeva i potreba.

“Ako morate da pazite na unos zasićenih masti, belo meso može biti bolji izbor”, kaže nutricionistkinja Loren Manaker, a prenosi Poslovni.hr.

Ako ste neko ko pazi na unos masnoća, važno je obratiti pažnju i na to kako se priprema vaše pileće belo meso. Ako jedete pohovano ili prženo belo meso, sadržaj masti će se povećati.

Želite li da zadržite manji udeo masti, bolje je belo meso pilećih prsa peći na žaru, grill tiganju ili iz rerne.

Da li je tamno pileće meso zdravo?

Nakon što smo utvrdili da belo meso uopšteno sadrži manje kalorija i masnoća, ne treba ignorisati ni tamno pileće meso. Tamno pileće meso, poput bataka i karabataka, ima više nivoe nekih vitamina i hranjivih materija.

“Tamno meso ima više gvožđa, cinka, selena i vitamina B”, kaže nutricionistkinja Ejmi Gudson.

“Tamno meso je bolja opcija za oni koji pokušavaju da povećaju unos gvožđa, a tamno meso takođe može sadržati više cinka, minerala koji pomaže u održavanju imuniteta”, ističe Manaker.

Pripazite na kožicu

I belo i tamno pileće meso imaju svoje prednosti i nedostatke. Belo meso nudi manje unosa masnoće, dok tamno meso može ponuditi više hranjivih materija.

Gudson takođe napominje da obratite pažnju na to jedete li kožicu ili ne. “Belo se meso obično uzima s grudi, odakle ljudi obično skidaju kožu. Tamno meso, međutim, nalazi se u batacima, karabatacima i krilcima, a ti delovi obično imaju manje mesa i ljudi će verovatnije pojesti i kožu”, objašnjava Gudson.

Iako možda ne razmišljate puno o koži imajte na umu da je “koža prvenstveno masna, većim delom zasićena, što dodaje značajne kalorije nemasnim proteinima”, upozorava Gudson. To ne znači da uvek morate izbegavati kožu, ali to bi moglo da bude nešto o čemu bi trebalo razmisliti ako pazite na unos masti.

