Da li kiseli kupus može da se zamrzne? Evo kako da ostane hrskav i ukusan i nakon odmrzavanja

Imate previše kiselog kupusa i ne znate šta s njim? Saznajte kako da sačuvate kiseli kupus u zamrzivaču bez gubitka ukusa. Rešenje je ovde!

Miris kiselog kupusa je sinonim za zimu, ali šta raditi kada proleće zakuca na vrata? Da, kiseli kupus se može zamrznuti, i to je verovatno najbolji način da sačuvaš ovu dragocenu namirnicu od propadanja. Iako postoji mit da će se raspasti, uz prave trikove on može zadržati svoj prepoznatljiv šmek i teksturu.

Ako se pitaš kako da izbegneš onaj gnjecavi izgled nakon odmrzavanja, tajna leži u pripremi. Zamrzavanje je idealno rešenje ako želiš da uživaš u omiljenoj sarmi ili podvarku čak i usred leta. Prati ove korake i tvoj kiseli kupus će biti spreman za upotrebu kad god poželiš, bez bacanja hrane i novca.

Kako pravilno spakovati kiseli kupus za zamrzivač?

Najveći neprijatelj hrskavosti su kristali leda. Kada se voda u povrću zaledi, ona se širi i kida ćelijske zidove. Zato je ključno da ukloniš višak tečnosti. Ne brini, proces je jednostavniji nego što misliš i ne zahteva nikakvu posebnu opremu, samo malo strpljenja i dobre kese za zamrzivač.

Zlatna pravila zamrzavanja: Nikad ne radi ovo!

Ocedi ga dobro: Nikada ne stavljaj mokar kupus direktno u zamrzivač. Izvadi glavice ili ribanac, i ostavi ih da se dobro ocede u đevđiru. Što manje vode, to manja oštećenja na teksturi.

Porcije su zakon: Nemoj zamrzavati celu glavicu odjednom ako ne planiraš da kuvaš za vojsku. Iseci ga na listove za sarmu ili na manje porcije ribanca. Jednom odleđen kiseli kupus ne smeš ponovo zamrzavati.

Istisni vazduh: Ovo je ključni korak. Koristi vakuum kese ili obične kese iz kojih ćeš rukom istisnuti sav vazduh. Vazduh izaziva „opekotine od zamrzivača“ koje kvare ukus.

Obeleži datume: Iako može dugo da stoji, najbolje je da ga iskoristiš u roku od 6 do 8 meseci.

Šta se dešava sa ukusom i vitaminima?

Mnogi se plaše da će zamrzavanje uništiti probiotike i vitamin C po kojima je ova namirnica poznata. Istina je da ekstremno niske temperature mogu uticati na neke korisne bakterije, ali gubitak je zanemarljiv u poređenju sa kuvanjem. Tvoj kiseli kupus će i dalje biti zdraviji od većine industrijskih prerađevina.

Vredi napomenuti da će, nakon odmrzavanja, kupus biti nešto mekši. To ga čini savršenim za kuvana jela poput sarme, podvarka ili kiselog kupusa sa suvim mesom. Za salatu će možda biti previše mekan, ali ako ga dobro ocediš pre zamrzavanja, i dalje može poslužiti kao odličan prilog uz malo tucane paprike i ulja.

Tajna sarme u sred avgusta

Zamisli izraz lica tvojih gostiju kada im u sred letnjeg pljuska poslužiš pravu, domaću sarmu. Nema lepšeg osećaja od mirisa doma dok se iz rerne širi toplina i ukus koji svi obožavaju, bez obzira na godišnje doba. Zamrzavanje ti omogućava upravo taj luksuz – da tradiciju čuvaš na dohvat ruke.

Ne dozvoli da ti propadne ni jedan list. Spakuj preostali kiseli kupus već danas, oslobodi prostor u ostavi i budi spreman da iznenadiš svoje nepce autentičnim ukusom zime bilo kada u godini. Tvoj novčanik i tvoj stomak će ti biti zahvalni!

