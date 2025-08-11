Da li krastavac ceo život jedete pogrešno? Ako primenite samo 1 trik biće daleko ukusniji

Većina ljudi pravi istu grešku sa krastavcem – evo jednostavnog rešenja koje menja ukus i uživanje.

Znaš ono kad uzmeš krastavac, oljuštiš ga, iseckaš i misliš: „To je to, gotova salata“? E pa, nije baš.

Krastavac jeste lako povrće – ne traži mnogo muke, ali ako ga spremiš kako treba, može da bude mnogo ukusniji. I ne, ne treba ti ni začini ni egzotične stvari. Treba ti samo – so.

Kad ga isečeš, bilo na kolutove, štangle, kako god voliš, stavi ga u činiju, posoli i ostavi da odstoji nekih pola sata. Zašto? Zato što so izvuče onu vodu koju krastavac drži u sebi. Znaš ono kad praviš caciki ili grčku salatu, pa sve bude nekako razvodnjeno? E, to ti je od krastavca. Kad ga posoliš, on pusti višak tečnosti i ne pokvari ti kremasti sos ili salatu.

Kako to da uradiš?

Operi ga, oljušti, iseckaj, posoli da svuda ima soli, pa prebaci u cediljku. Možeš i da ga blago pritisneš ubrusom ili krpom, da još malo pusti vodu. Posle pola sata, krastavac ti je kao nikad pre. Ukusan, čvrst, ne razvodnjava ništa.

