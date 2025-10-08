Da li ljuštite krompir pre kuvanja i pečenja? S tom navikom prestanite već danas, evo i zašto

Nutricionisti ističu da je kora krompira prava mala riznica hranjivih materije, a svi je redovno bacamo.

Ljuštenje krompira pre kuvanja ili pečenja može umanjiti ukus, nutritivne vrednosti i teksturu jela; jednostavna promena u pristupu—ostaviti koru ili samo dobro oprati krompir—dovodi do boljeg ukusa i manje gubitka hranljivih sastojaka.

Zašto ne guliti krompir

Ljuska krompira sadrži značajan deo vitamina, minerala i vlakana koja se gube kada je uklonimo; osim toga, krompir zadržava više vlage i manje upija masnoću tokom pečenja ako je kora ostavljena, što rezultira sočnijim i ukusnijim jelom.

Kako to utiče na teksturu i ukus

Pečeni krompir s korom postaje hrskav spolja i mekan iznutra, dok oguljeni komadi često brzo upijaju ulje i mogu se presušiti; za kuvanje, krompir sa korom zadržava oblik i manje se raspada, što je korisno za salate i priloge.

Kada ipak oljuštiti

U nekim receptima, kao što su glatki pirei ili kada je kora oštećena, zelenkasta ili puna klica, guljenje je poželjno; isto važi ako se traži potpuno gladak izgled jela, ali nutritivni kompromis treba imati u vidu.

Praktični saveti za bezbednu pripremu

Dobro izribajte i operite krompir pre kuvanja kako biste uklonili prljavštinu i pesticide; manje sorte i mladi krompir često imaju tanju, jestivu koru koja posebno lepo funkcioniše u pečenim jelima. Ako vas brinu pesticidi, birajte organski krompir ili temeljno pranje i četkicu.

Zaključak i preporuka

Za većinu jela korisno je ostaviti koru na krompiru: štedi vreme, čuva nutrijente i poboljšava teksturu. Guljenje ostavite za specifične prilike, a u svakodnevnoj kuhinji probajte bar povremeno spremati krompir bez guljenja da biste iskusili razliku.

