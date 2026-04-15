Da li se jelo soli na početku ili na kraju kuvanja? Kuvari otkrivaju kada se dodaje bi ukus bio najbolji

Mnogi se pitaju kada se jelo soli, a odgovor stručnjaka je jasan — najbolje je to uraditi u ovoj fazi kuvanja za pun i ravnomeran ukus.

Kada se jelo zapravo soli? Većina pravi istu grešku, a ukus zbog može da bude skroz drugačiji.

Naizgled male stvari u kuhinji često prave najveću razliku. Jedna od njih je i trenutak kada se dodaje so. Mnogi to rade po osećaju, usput ili tek pred kraj kuvanja, ali kuvai upozoravaju da upravo taj detalj može odlučiti da li će jelo biti punog ukusa ili samo površinski preslano.

Iako deluje banalno, vreme kada se jelo soli ima mnogo veći uticaj nego što se inače misli.

Profesionalni kuvari godinama ponavljaju isto pravilo: so je najbolje dodati na početku pripreme. Razlog je jednostavan — tada ona ima dovoljno vremena da prodre u namirnice i ravnomerno ih začini.

Upravo to je pokazao i zanimljiv kulinarski eksperiment koji je privukao veliku pažnju. Tokom testa upoređena su dva načina pripreme istog jela: u jednom slučaju so je dodata na početku, a u drugom tek na kraju. Razlika je bila očigledna već pri prvom zalogaju.

Kada se jelo soli od samog starta, dok su sastojci još u ranoj fazi kuvanja, ukus postaje dublji, skladniji i ujednačeniji. So se postepeno raspoređuje kroz celu namirnicu, pa nema osećaja da je jedan deo prejak, a drugi bezukusan.

S druge strane, kada se so doda tek pred kraj, najčešće ostaje na površini. Tada spoljašnji sloj može biti previše slan, dok unutrašnjost ostaje blaga i nedovoljno začinjena. Upravo zbog toga jelo ne ostavlja utisak zaokruženog ukusa, čak i kada deluje da je količina soli ista.

Naravno, dešava se i da so jednostavno zaboravimo. U toj situaciji nije sve izgubljeno, ali je važno da se ne dodaje odjednom i bez mere. Najbolje je dosoljavati postepeno, u manjim količinama, uz stalno probanje. Tako se smanjuje rizik da jelo postane preslano.

Ipak, treba imati na umu da naknadno dodata so ne može uvek dati isti efekat kao kada se ubaci na početku. Ukus može biti popravljen, ali teško da će biti potpuno isti kao kod pravilno začinjenog jela od samog starta.

Zato sledeći put, pre nego što se jelo soli, setite se ovog jednostavnog pravila. Pravi trenutak za so nije na kraju, već na početku. Upravo tu se često krije razlika između prosečnog i zaista ukusnog obroka.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com