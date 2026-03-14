Da li se meso za sarmu dinsta pre motanja? Evo kako to rade iskusne domaćice

Da li se sarma dinsta pre motanja. Evo kako iskusne domaćice pripremaju fil da sarma uvek bude lepa sočna i ukusna.

Sarma će uz ovo postati pravo savršenstvo – trikovi i cake iskusnih domaćica.

Sarma je jedno od onih jela koje gotovo svaka porodica sprema na svoj način. Ipak, i pored toga što je recept poznat među generacijama, jedna dilema i dalje deli mnoge domaćice – da li se meso za sarmu dinsta pre nego što se umota u listove kupusa ili se koristi sirovo?

Ovo pitanje često izaziva polemike, jer ti sitni detalji mogu napraviti veliku razliku u ukusu i teksturi jela. Upravo zato mnogi imaju svoje cake i trikove kako bi njihova sarma bila sočna, aromatična i baš onakva kakvu pamtimo iz detinjstva.

Da li se meso dinsta pre motanja kada pravite sarmu?

Prema nekim tradicionalnim receptima, meso za sarmu se najčešće ne dinsta potpuno, već se samo kratko proprži zajedno sa lukom. Cilj ovog koraka nije da se meso skuva, već da promeni boju i da se sastojci u filu lepo sjedine.

Na taj način meso dobija bogatiji ukus, dok se glavno kuvanje odvija kasnije – dok se sarme lagano krčkaju u šerpi. Upravo tada svi sastojci upijaju aromu kupusa, začina i mesa, pa jelo dobija prepoznatljiv miris i pun ukus.

Sastojci za klasičnu sarmu

Za pripremu domaće sarme obično su potrebni:

1 glavica kiselog kupusa

500 g mlevenog mesa (svinjetina i junetina)

1 glavica crnog luka

1 šolja pirinča

1 jaje

so, biber i crvena paprika

peršun po želji

nekoliko listova lovora

malo ulja ili masti

Ova kombinacija daje fil koji je sočan i dobro povezan, a pirinač tokom kuvanja upija sve ukuse.

Savršena sarma – kako pripremiti fil

Najpre sitno iseckajte luk i kratko ga propržite na ulju dok ne postane staklast. Zatim dodajte mleveno meso i mešajte nekoliko minuta dok ne promeni boju.

Kada se smesa malo prohladi, umešajte opran pirinač, jaje i začine. Dobijeni fil rasporedite na listove kupusa i pažljivo urolajte svaku sarmu.

Savršenstvo ukusa

Iskusne domaćice često na dno šerpe stave nekoliko isečenih listova kupusa ili malo dimljenog mesa. To sprečava da se sarma zalepi za dno i daje dodatnu aromu tokom kuvanja.

Na kraju, sarme treba kuvati polako, na laganoj vatri. Na taj nači se svi ukusi povežu i nastaje ono čuveno domaće jelo koje mnogi smatraju kraljicom tradicionalne kuhinje.

Zato sledeći put kada budete spremali sarmu, setite se ovih caka. Ponekad je upravo neki sitan korak ono što pravi razliku između dobre i savršene sarme.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com