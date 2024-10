Da li ste čuli za Klugerov trik? Jedan tajni sastojak bitan je za savršeno pečeni krompir

Pečeni krompir je redovan gost na srpskim trpezama, a najbolji je prilog mesu, ribi, a ponekad buz dobru salatu ili drugo povrće možete ga jesti i samostalno. Ono što je važno jeste da bude hrskav spolja, a iznutra mekan i sočan… Ali, to nije lako postići.

Veliki kulinarski majstori imaju svoje trikove uz koje ovo postaje lak zadatak, a tajna je neretko u nekom posebnom, možda i neočekivanom sastojku.

Nedavno je svoju caku za savršeno pripremljen hrskavi krompir otkrio slavni kuvar Dan Kluger, autor knjige “Chasing Flavour: Techniques and Recipes to Cook Fearlessly”. Interesantno je da se njegova metoda razlikuje od svih za koje ste do sada verovatno čuli, ali je čak i jednostavnija od drugih.

Za Klugerov trik ne treba vam puno posla – ne zahteva da gulite, sečete ili kuvate krompir. On najradije koristi dobro opran mladi krompir i to što sitniji, kako ga ne bi sekao.

Suština je da se krompir pre pečenja uvalja u sneg od belanaca, što će mu dati hrskavu koricu, i doprineti da bude ukusniji. Tek nakon što se premaže umućenim belancetom, treba ga začiniti, a potom peći oko 20 minuta na 200 stepeni.

