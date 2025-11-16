Da li ste čuli za seckanu sarmu? Nova verzija starog slavskog recepta – brža, lakša, preukusna!

Seckana sarma – sočno, bogato i neodoljivo jelo koje se topi u ustima, a spremno je za čas posla.

Ako želite da za Mitrovdan na vašoj trpezi zablista nešto domaće, mirisno i tradicionalno, ali bez mnogo muke i motanja listova, onda je seckana sarma iz rerne pravi izbor! Ovo jelo spaja sve ono što volimo kod prave sarmice – bogat ukus, sočnost i miris domaće kuhinje! Ipak, ovo je recept u modernijoj, jednostavnijoj varijanti.

Umesto kiselog kupusa, koristi se mladi, svež kupus, koji jelu daje blaži i laganiji ukus, idealan za one koji klasičnu sarmu doživljavaju kao „pretešku“. Sve poznate sastojke – kupus, mleveno meso, pirinač i paradajz sos – ne motate, već ih samo izmešate i ispečete u rerni. Rezultat? Sočno, bogato i neodoljivo jelo koje se topi u ustima, a spremno je za čas posla, prenosi k1info.rs.

Sastojci

1 glavica mladog kupusa (oko 800 g), isečena na komade, 1 glavica crnog luka, sitno seckana,1 kašika ulja, 450 g mlevenog mesa, 1 kašičica suvog peršuna, 500 ml vode, 200 g pirinča, 1 litar pasiranog paradajza, so i biber po ukusu Saveti za varijaciju sa kiselim kupusom: Ako više volite klasičan ukus, slobodno koristite kiseli kupus. Samo smanjite količinu paradajza – umesto 500 ml vode i 1 litra paradajza, stavite 1 litar vode i 500 ml paradajza, da jelo ne bude prekiselo.

Priprema:

1. Priprema kupusa: Kupus kratko prokuvajte u velikom loncu (10–15 minuta) dok ne omekša, pa ga ocedite i ostavite sa strane. 2. Dinstanje mesa: Na malo ulja propržite mleveno meso 5–7 minuta dok ne dobije zlatnu boju, zatim dodajte sitno seckani luk, pa sve zajedno dinstajte još nekoliko minuta. Posolite, pobiberite i dodajte peršun. 3. Dodavanje pirinča: Dodajte opran pirinač u smesu od mesa i kratko prodinstajte, tek da pirinač upije sokove i mirise.4. Spajanje sastojaka: U velikoj posudi pomešajte obareni kupus, smesu od mesa i pirinča, vodu i paradajz sos. Dobro izmešajte i sve prebacite u vatrostalnu posudu.

Domaćinski savet

Za puniji ukus, dodajte nekoliko komadića dimljene slanine ili suvog mesa pre pečenja. To će jelu dati onaj starinski miris i aromu prave slavske sarme.

Pečenje: Zagrejte rernu na 175°C i pecite oko sat vremena, dok se jelo ne zgusne i blago potamni po ivicama. Poslužite seckanu sarmu toplo, uz domaći hleb ili pire krompir, i uz obaveznu salatu od pečenih paprika i sira – za potpuni slavski užitak.

Ova jednostavna verzija starog recepta biće pravo otkriće – brža, lakša i jednako ukusna kao klasična sarma! Miris koji će se širiti kućom probudiće pravu domaćinsku atmosferu.

