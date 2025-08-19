Da li ste ikada ovo probali? Zimnica u tegli za samo 5 minuta, malo paprike i paradajza i tražićete zimus teglu više (video)

 –  

Da li ste ikada probali da spremite zimnicu za samo 5 minuta, se sprema veoma brzo i bez konzervansa, a može da “sačeka” zimu.

Sastojci:

  • 4 kg očišćenih paprika
  • 4 kg paradajza
  • 150gr soli
  • 150gr šećera
  • 400ml vinskog sirćeta
  • 3 glavice belog luka
  • 2 veze peršuna

Priprema:

Paradajz sa dodatkom šećera, soli i sirćeta kuvati 30 minuta pa u njemu obariti paprike. Zatim dodati beli luk i peršun pa preliti sosom od paradajza. Sve to poklopiti i ostaviti da odstoji minimum 1 sat.

