Da li ste ikada ovo probali? Zimnica u tegli za samo 5 minuta, malo paprike i paradajza i tražićete zimus teglu više (video)

Da li ste ikada probali da spremite zimnicu za samo 5 minuta, se sprema veoma brzo i bez konzervansa, a može da “sačeka” zimu.

Sastojci:

4 kg očišćenih paprika

4 kg paradajza

150gr soli

150gr šećera

400ml vinskog sirćeta

3 glavice belog luka

2 veze peršuna

Priprema:

Paradajz sa dodatkom šećera, soli i sirćeta kuvati 30 minuta pa u njemu obariti paprike. Zatim dodati beli luk i peršun pa preliti sosom od paradajza. Sve to poklopiti i ostaviti da odstoji minimum 1 sat.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com