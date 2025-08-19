Da li ste ikada ovo probali? Zimnica u tegli za samo 5 minuta, malo paprike i paradajza i tražićete zimus teglu više (video)

Da li ste ikada probali da spremite zimnicu za samo 5 minuta, se sprema veoma brzo i bez konzervansa, a može da “sačeka” zimu.
Sastojci:
- 4 kg očišćenih paprika
- 4 kg paradajza
- 150gr soli
- 150gr šećera
- 400ml vinskog sirćeta
- 3 glavice belog luka
- 2 veze peršuna
Priprema:
Paradajz sa dodatkom šećera, soli i sirćeta kuvati 30 minuta pa u njemu obariti paprike. Zatim dodati beli luk i peršun pa preliti sosom od paradajza. Sve to poklopiti i ostaviti da odstoji minimum 1 sat.
