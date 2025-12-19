Da li u kupus salatu prvo stavljate ulje ili sirće? Redosled je bitniji nego što mislite

Jeste li znali? Postoji samo jedan pravi način da napravite kupus salatu – ako pogrešite redosled ulja i sirćeta, „beže“ vam svi vitamini!

Neša Travka otkriva zlatno pravilo za kupus salatu: Prvo ulje – samo tako vam neće „pobeći“ vitamini.

Verujemo da o redosledu dodavanja sirćeta i ulja u kupus salatu nikada niste razmišljali. Ali i te kako ima veze.

Ako do sada niste pratili, zastanite i razmislite da li prvo dodate ulje ili sirće u kupus salatu. I da, redosled sve menja.

Ukoliko prvo ubacite jedno rizikujete da izgubite sve vitamine iz zdravog kupusa.

Barem tako kaže Nebojša Stamenović, poznatiji kao Neša Travka.

– Prvo ide ulje, naravno, jer će ono da zatvori tamo gde je seckan kupus da nam ne odu vitamini. Da smo prvo stavili sirće to onda ne bi valjalo – ispričao je on, a prenosi Novi.ba.

Inače, kupus je zdrava namirnica koja je mnogima omiljena baš kao salata. A Neša Travka i obična jela pretvara u magiju, pa je i ova njegova salata nešto posebno.

seckani kupus

žuti šećer

so

kurkuma

biber

senf

slačica

maslinovo ulje

sirće

I naravno sve se dobro gnječi rukom da pusti sokove.

Kako napraviti savršenu salatu

Ako želite da dobijete pun ukus i sve hranljive vrednosti, pamtite: Prvo ulje, onda sirće!

Neša Travka je snimio i video o tome kako vi pravite ovu savršenu salatu:

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com