Daje lepši ukus i sprečava nadimanje: Dodajte ovo posnom prebrancu i biće najbolji koji ste ikada probali!

Svaka kuća ima svoj način pripreme posnog prebranca, ali postoji jedan trik za koji mnogi nisu čuli – daje bolji ukus i smanjuje nadimanje.

Nakon obilnog tanjira ovako pripremljenog posnog prebranca sigurno se nećemo držati za stomak i teško da ćemo se zaustaviti na jednoj porciji.

Prebranac je jedan od onih domaćih specijaliteta koji uvek vraćaju miris kuće i toplinu nedeljnih ručkova.

U danima posne ishrane, a posebno tokom Božićnog posta, prebranac postaje nezaobilazan deo porodičnog menija. Iako se pravi od jednostavnih sastojaka, razlika između prosečnog i vrhunskog prebranca, kao i kod svakog jela, leži u malim trikovima koje domaćice ljubomorno čuvaju.

Svaka kuća ima svoj način pripreme, ali postoji jedan trik za koji mnogi nisu čuli, iako značajno poboljšava ukus, olakšava varenje i smanjuje nadimanje.

Tajna posnog prebranca

Dodajemo lovor i malo jabuke – zvuči neobično, ali radi savršeno!

Lovorov list je poznat po tome što pomaže varenju. Međutim, tajna je da ga dodamo u prvu vodu dok se pasulj kuva, a zatim ga izvadimo pre pečenja u rerni.

Još bolji efekat postiže se kada u vodu ubacimo nekoliko komadića sveže jabuke. Blaga kiselost jabuke pomaže da se pasulj ravnomernije skuva, dok prirodni šećeri smanjuju gorčinu i ublažavaju nadimanje.

Jabuka zapravo pomaže razgradnju kompleksnih ugljenih hidrata koji su glavni krivci za gasove, dok lovorov list daje finu aromu i olakšava varenje. Rezultat je prebranac koji je lakši, ukusniji i mnogo prijatniji za stomak.

Prvu vodu uvek prosipamo. Ovo pravilo svi znamo, ali u kombinaciji sa lovorom i jabukom daje još bolji efekat. Kada prospemo prvu vodu i isperemo pasulj, uklanjamo najveći deo supstanci koje izazivaju nadimanje. Tek tada nastavljamo kuvanje i pripremu prebranca.

