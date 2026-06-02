Spas za dušu i telo: Ova detoks supa je najbolja stvar koju danas možete jesti

Nakon dana ispunjenih teškom hranom, kolačima, alkoholom i kasnim noćnim provodom, telo šalje veoma jasnu poruku da mu je potreban odmor i hranljiv obrok, a ova supa je jedno od najboljih rešenja. Uvek je spas za dušu i telo i jedna od najjednostavnijih i najefikasnijih opcija je dobra detoks supa.
Detoks supe su poslednjih godina postale sinonim za oporavak nakon praznika jer kombinuju toplinu, hidrataciju i lako svarljivu hranu.
Povrtna baza, pileći proteini i sastojci poput belog luka, đumbira i limuna pomažu telu da se reši viška, smire varenje i obnove energiju, bez odustajanja i bez gladi.
Detoks supa – Sastojci:
- maslinovo ulje
- crni luk
- beli luk
- sveži đumbir
- biber (crveni ili narandžasti)
- pileća prsa ili drugo nemasno meso
- pileća ili povrtna čorba
- brokoli
- karfiol
- limunov sok
- so i biber
- sušeni mediteranski začini po ukusu
Priprema:
Zagrejte maslinovo ulje u velikoj šerpi i lagano omekšajte luk, beli luk i đumbir dok topla, aromatična aroma ne ispuni kuhinju. Dodajte papriku i začine i kratko propržite da se ukusi sjedine.
Zatim stavite meso i čorbu u šerpu, dovedite do ključanja, pa smanjite vatru i ostavite da čorba lagano krčka dok meso ne omekša. Kada je gotova, izvadite meso, iseckajte ga i vratite u čorbu.
Brokoli i karfiol dodajte pred kraj kako bi ostali mekani, ali ne i prekuvani. Na samom kraju umešajte limunov sok, koji joj daje svežinu i poseban ukus.
