Spas za dušu i telo: Ova detoks supa je najbolja stvar koju danas možete jesti

Detoks supa zasnovana na povrtnoj bazi je idealna za okrepljenje, a naročito ako ste puno konzumirali masnoće i alkohol prethodnih dana.

Nakon dana ispunjenih teškom hranom, kolačima, alkoholom i kasnim noćnim provodom, telo šalje veoma jasnu poruku da mu je potreban odmor i hranljiv obrok, a ova supa je jedno od najboljih rešenja. Uvek je spas za dušu i telo i jedna od najjednostavnijih i najefikasnijih opcija je dobra detoks supa.

Detoks supe su poslednjih godina postale sinonim za oporavak nakon praznika jer kombinuju toplinu, hidrataciju i lako svarljivu hranu.

Povrtna baza, pileći proteini i sastojci poput belog luka, đumbira i limuna pomažu telu da se reši viška, smire varenje i obnove energiju, bez odustajanja i bez gladi.

Detoks supa – Sastojci:

maslinovo ulje

crni luk

beli luk

sveži đumbir

biber (crveni ili narandžasti)

pileća prsa ili drugo nemasno meso

pileća ili povrtna čorba

brokoli

karfiol

limunov sok

so i biber

sušeni mediteranski začini po ukusu

Priprema:

Zagrejte maslinovo ulje u velikoj šerpi i lagano omekšajte luk, beli luk i đumbir dok topla, aromatična aroma ne ispuni kuhinju. Dodajte papriku i začine i kratko propržite da se ukusi sjedine.

Zatim stavite meso i čorbu u šerpu, dovedite do ključanja, pa smanjite vatru i ostavite da čorba lagano krčka dok meso ne omekša. Kada je gotova, izvadite meso, iseckajte ga i vratite u čorbu.

Brokoli i karfiol dodajte pred kraj kako bi ostali mekani, ali ne i prekuvani. Na samom kraju umešajte limunov sok, koji joj daje svežinu i poseban ukus.

