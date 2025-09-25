Dinstate meso pogrešno ceo život – evo šta da uradite da bude sočno kao u restoranu

Meso vam nikad nije dovoljno meko? Evo trika koji menja sve
Dinstano meso treba da bude sočno, mirisno i da se topi čim ga dotaknete viljuškom. Bilo da pravite juneći gulaš, svinjski paprikaš ili neko treće jelo „na kašiku“, jedno pravilo se ne menja: meso mora da upije sve – i začine, i strpljenje.
Najveća greška koju mnogi prave? Žure. A dinstanje ne trpi nervozu. Što se duže krčka, to će biti mekše, ukusnije i raspadaće se kao da je satima stajalo u rerni.
Zato evo jednog univerzalnog recepta – meso birajte po ukusu, a ostalo prilagodite sebi. Važno je samo jedno: ne prekidajte magiju dinstanja pre vremena.
Sastojci:
- oko 700 g svinjskog mesa
- 1 puna kašika masti
- voda
- 1 kašika suvog začina
- mlevena crvena paprika
Priprema:
Meso iseći na kocke,staviti u dublju šerpu, naliti vodom da prelije meso, dodati mast i suvi začin.
Staviti meso da se krčka 2 do 3 sata na laganoj temperaturi. Kada počne da se raspada pustiti da ispari sva voda i da se malo uprži.
Na kraju dodajte malo mlevene crvene paprike.
Meso poslužiti sa omiljenim prilogom, svežim ili pečenim povrćem – krompirom na primer.
