Dobar roštilj ne zavisi samo od kvaliteta mesa, samo jedna stvar pravi ogromnu razliku

Dobar roštilj ne zavisi samo od kvaliteta mesa. Način i vrsta mariniranja pravi neverovatnu razliku za savršeno roštiljanje.

Otkrijte kako da pravilno marinirate meso da biste od njega dobili savršeno sočan i mekan, dobar roštilj.

Dobar roštilj ne zavisi samo od kvaliteta mesa, već i od načina na koji je pripremljeno pre pečenja. Mariniranje je jedan od najvažnijih koraka koji odlučuje da li će meso biti suvo i tvrdo ili mekano, sočno i puno ukusa.

Prava kombinacija začina, ulja i kiselih sastojaka ne samo da obogaćuje aromu, već i pomaže da vlakna mesa omekšaju i zadrže sokove tokom pečenja.

Kojem mesu treba marinada

Marinada je posebno važna za dobar roštilj kod čvršćih i većih komada mesa, poput svinjetine ili govedine, gde je cilj da se vlakna omekšaju i poboljša tekstura.

Kod većih komada ponekad se koriste i tečne marinade koje mogu da prodru dublje u meso, čineći ga ravnomerno začinjenim i sočnijim iznutra.

Priprema mesa pre mariniranja

Pre nego što meso dođe u kontakt sa marinadom, važno je da se pravilno pripremi. Dovoljno je da je dobro osušeno papirnim ubrusima. Suva površina pomaže da se marinada bolje „uhvati“ za meso i ravnomernije deluje.

Koliko dugo meso treba da stoji u marinadi

Vreme mariniranja zavisi od toga koliko vremena imate na raspolaganju. Idealno je da meso odstoji u marinadi od nekoliko sati do jednog ili dva dana u frižideru, kako bi ukusi imali vremena da prodru dublje. U tom slučaju, meso se pre pečenja izvadi ranije kako bi dostiglo sobnu temperaturu.

Ako nema mnogo vremena, dovoljno je i kraće mariniranje od oko dva sata, ali tada se meso obično ostavlja na sobnoj temperaturi kako bi začini brže delovali.

Vrste marinada i kako deluju

Postoje dve osnovne vrste marinada, suve i tečne.

Suve marinade se sastoje od začina koji se utrljavaju direktno u meso. One su posebno praktične za veće komade i tokom pečenja mogu se kombinovati sa uljem, pivom ili vinom radi dodatne sočnosti.

Tečne marinade obično sadrže ulje, začine i blago kiselu komponentu poput limunovog soka ili vina, koja pomaže omekšavanju mesa. Dodaju se i luk, beli luk i sveže začinsko bilje, ali u umerenim količinama kako ne bi preovladali ukusi.

Kako odabrati pravu marinadu za svaku vrstu mesa

Različite vrste mesa traže različite kombinacije ukusa. Govedina se dobro slaže sa jakim aromama poput belog luka, vina, ruzmarina i đumbira.

Svinjetina voli kombinacije sa senfom, pivom, belim lukom i blagim začinima, dok živinsko meso odlično prihvata citrusne note, med i blage začine poput origana i bosiljka. Riba se najčešće kratko marinira ili se začini tek tokom pečenja, uz lagane citrusne i biljne arome.

