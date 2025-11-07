Dodaj samo ovo na kraju i palačinke će biti mekše nego ikad

Dodaj kiselu vodu na kraju smese i napravi najmekše palačinke ikad – savitljive, mekane i bez dodatnih kalorija.

Ponekad pripremaš palačinke po ustaljenom receptu – jaja, mleko, brašno, malo ulja – ali rezultat bude razočaravajući: krute, lomljive, bez one mekoće koju očekuješ. Da bi dobio najmekše palačinke ikad, dodaj 50 ml kisele vode na samom kraju smese. Ovaj jednostavan korak unosi mehuriće koji razbijaju gustinu testa i daju mu prozračnost, bez promene ukusa ili dodatnih kalorija.

Zašto se kisela voda dodaje baš na kraju?

Jer tada mehurići iz kisele vode ostaju u testu i daju mu prozračnost. Ako je dodaš ranije, izgubiće efekat. Lagano promešaj, bez mućenja, i odmah peci.

Rezultat: Palačinke koje se savijaju bez pucanja, mekane kao oblak, ali ne lepljive. Idealne za slatke i slane varijante.

Stručni savet:

Kisela voda ne menja ukus, ne dodaje kalorije i ne zahteva promenu recepta. Radi i sa bezglutenskim brašnom, ali tada dodaj još 10 ml.

Ako nemaš kiselu vodu:

– Gazirana mineralna voda (bez aroma)

– Soda bikarbona + limun (ali menja ukus)

– Jogurt razblažen sa vodom (za puniju teksturu)

Sve što nisi znao o mekim palačinkama

1. Da li kisela voda menja ukus?

– Ne, potpuno je neutralna.

2. Koliko tačno da dodam?

– 50 ml na klasičnu meru (500 ml mleka, 2 jaja, 250 g brašna).

3. Mogu li koristiti gaziranu vodu iz boce koja je otvorena juče?

– Može, ali efekat će biti slabiji.

4. Radi li trik i za američke palačinke?

– Da, ali smanji prašak za pecivo.

5. Da li se smeša mora odmah peći?

– Da, što pre, to bolje, da mehurići ne nestanu.

Ako si do sad mislio da su mekane palačinke stvar sreće ili posebnog recepta – sad znaš da je dovoljno dodati samo 50 ml kisele vode na kraju. Bez komplikacija, bez dodatnih kalorija, bez promene ukusa.

Samo prozračnost, savitljivost i tekstura koja se pamti. Sledeći put kad praviš palačinke, probaj ovaj trik i napravi najmekše palačinke ikad – tvoji ukućani će misliti da si promenio recept, a ti ćeš znati da si samo dodao ono pravo u pravom trenutku.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com