Dodajte 1 tajni sastojak u testo za posne projice, neće moći niko da im odoli!

Pruža jedinstven i vrlo interesantan ukus i teksturu. Dodajte u testo za posne projice malo mlevenih oraha, napravićete specijalitet.

Ako se pridržavate Božićnog posta ili iz nekog drugog razloga izbegavate hranu životinjskog porekla, ovaj recept za sočne domaće projice je nešto što morate da probate.

Pored toga što ne sadrži jaja i jogurt, kao većina proja, ovi slasni proja-mafini se izdvajaju i zbog toga što u testo za posne projice treba dodati šolju mlevenih oraha, što pruža jedinstven i vrlo interesantan ukus i teksturu.

Sve potrebno umutićete za nekoliko minuta, a onda vam ostaje da čekate da se ispeče dok se kućom širi predivan miris.

Domaće projice sa orasima

Sastojci:

1 šolja ulja

3 šolje kisele vode

3 šolje kukuruznog brašna

2 šolje belog brašna

1 šolja mlevenih oraha

1 kašičica soli

1 kesica praška za pecivo

Priprema

Pomešajte u jednoj činiji brašno, kukuruzno brašno, mlevene orahe i prašak za pecivo.

Postepeno dodajte ulje, a potom i mineralnu gaziranu vodu, uz neprestano mešanje.

Posolite, promešajte, pa sipajte u pleh koji ste prethodno obložili pekarskim papirom.

Pecite u rerni zagrejanoj na 180 stepeni, najmanje 30 minuta.

(Krstarica/Glossy)

