Dodajte čašu ove namirnice u gulaš: Meso se raspada, ukus je vrhunski, a stomak više ne nadima

Tajna za savršen gulaš! Dodajte ovaj sastojak dok se krčka - meso se raspada, ukus postaje neviđeno bogat, a najbitnije – nema više nadimanja.

Ako vam gulaš nikada ne uspe kako treba – meso ostaje žilavo, a sos previše težak za stomak, postoji jedna sitnica koja menja celu igru. Savršen domaći gulaš ne pravi se samo od mesa, luka i paprike, već od jedne čaše tečnosti koju većina domaćica preskoči. Reč je o tamnom pivu.

Tamno pivo radi tri stvari odjednom.

Razbija vlakna mesa, daje karamelizovanu boju sosu i unosi laganu gorčinu koja seče masnoću. Zato meso ne mora da se kuva tri sata, dovoljno je sat i po.

A stomak posle ručka ne nadima jer alkohol ispari, a ostane samo aroma slada.

Recept za gulaš koji se topi u ustima

Iseckajte tri velike glavice crnog luka na sitno i dinstajte ih dok ne postanu zlatne

Dodajte kilogram junećeg vrata isečenog na kocke i pojačajte vatru

Kada meso uhvati koru, ubacite kašiku slatke aleve paprike van vatre

Sipajte čašu tamnog piva (oko 250 ml) i pustite da provri jedan minut

Dolijte toplu vodu tek toliko da prekrije meso

Posolite, dodajte lovorov list, biber u zrnu i čen belog luka

Poklopite i ostavite na tihoj vatri. Ne mešajte previše. Gulaš voli mir.

Kako da mekano meso u gulašu ne ispadne žilavo

Najveća greška je dodavanje hladne vode usred kuvanja. Time šokirate vlakna i meso se steže. Uvek dolivajte toplu tečnost.

Druga greška je sipanje paprike u ključalu mast jer odmah zagori i daje gorčinu koja se ne može popraviti.

Treća stvar koju ljudi rade pogrešno: žure. Savršen domaći gulaš traži strpljenje od najmanje 90 minuta na tihoj vatri. Brže ne ide.

Koje pivo izabrati

Birajte tamno pivo srednje gorčine, tipa minhenskog ili češkog tamnjaka. Svetlo pivo nema dovoljno karaktera, a previše gorko (poput stauta) može da poklopi meso. Domaće tamno pivo iz prodavnice radi posao bez problema.

Začini koji prave razliku

Pored aleve paprike, ubacite i prstohvat kima. Kim pomaže varenju i smiruje stomak posle masnijeg obroka.

Majoran je opcionalan, ali daje onu mađarsku notu koju mnogi traže.

Zašto stomak posle ovog gulaša ne nadima

Klasičan gulaš često nadima jer kombinacija masti, luka i paprike opterećuje creva. Pivo i kim zajedno deluju kao prirodni regulatori. Slad olakšava razgradnju masti, a kim smanjuje gasove.

Posle ovakvog ručka možete mirno da legnete na kauč bez težine u stomaku.

Da li se alkohol iz piva potpuno ispari u gulašu

Da, posle 90 minuta krčkanja alkohol u potpunosti ispari. Ostaje samo aroma slada i hmelja, pa gulaš mogu jesti i deca.

Mogu li umesto piva da koristim crno vino

Možete, ali ukus će biti drugačiji, kiseliji i teži. Pivo daje mekoću, dok vino daje oštrinu. Za klasičan gulaš pivo je bolji izbor.

Koje meso je najbolje za savršen gulaš

Juneći vrat ili plećka su idealni jer imaju dovoljno vezivnog tkiva koje se tokom dugog kuvanja pretvara u želatin i daje gust sos.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com