Dodajte jedan sastojak i dobićete najhrskavije krompiriće ikad – trik sa kojim nema greške!

Zaboravite mekane krompiriće! Uz samo jedan sastojak dobićete najhrskavije krompiriće koje ste ikada probali. Otkrijte trik slavnih kuvara.

Uz jedan trik sa sodom bikarbonom dobićete najhrskavije krompiriće iz rerne. Garantovano uspeva i nema greške.

Jedan kuvar je na društvenim mrežama podelio trik za spremanje pečenog krompira, a sve što je potrebno je da pratite korake i pripremite samo nekoliko sastojaka: krompir, so i sodu bikarbonu! Upravo je tajna u tom belom prahu!

Otkrivamo kako da vam krompir ispadne savršeno hrskav spolja i mekan iznutra, tako da dobijete najhrskavije krompiriće koje ste ikada jeli.

Trik sa sodom bikarbonom: Tajna hrskave korice

Prvo, kuvar preporučuje da operite i oljuštite krompir pre nego što ga iseckate.

Stavite krompr u šerpu sa vodom i dodajte četvrtinu šolje soli.

Sačekajte da proključa i zatim dodajte kašičicu sode bikarbone – to je trik! Soda bikarbona razbija površinu krompira a pečenjem tako dobijene skrobne korice dobijate hrskav specijalitet.

Kuvajte krompir 20-25 minuta dok ne omekša. Zagrejanu posudu za pečenje na na 180 stepeni Celzijusa.

Ocedite krompir, dodajte malo ulja i malo soli. Krompir stavite u posudu koju ste namenili za pečenje i možete, po želji, dodati još malo ulja.

Pecite ga 35 do 40 minuta. Obavezno povremeno okrećite krompir tako da dobiju dobru, ujednačenu koru. Poslužite sa solju i biberom.

Savršena hrskavost je konačno moguća

Ovaj jednostavan trik menja sve kada je u pitanju pečenje krompira. Više nema potrebe za dubokim prženjem da biste dobili savršenu teksturu. Uz samo jednu kašičicu sode bikarbone, dobićete najhrskavije krompiriće iz rerne – savršeno hrskave spolja i mekane iznutra.

Probajte ga već danas, podelite tajnu sa prijateljima i uživajte u specijalitetu koji će postati vaš novi omiljeni prilog!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com