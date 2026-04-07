Dodajte kašiku ovog sastojka u vodu za jaja: Ljuska spada sama, a boja je ujednačena i jaka

Džaba vam najskuplja farba ako jaja popucaju u šerpi. Sipajte ovo u vodu za jaja da dobiju jaku boju i pun sjaj, a ostanu cela.

Svake godine ista priča i isti stres – kupite najlepša jaja, pažljivo ih poređate, a onda krene ono čuveno pucanje čim voda baci prvi ključ. Na kraju pola njih završi u kanti, a ona što prežive ne daju se oljuštiti, pa ih onako „iskasapljena“ krijete na dnu korpe. Ali, caka nije u tome kakva su jaja, nego u onome što sipate u vodu za jaja pre nego što uopšte upalite ringlu.

Svi mi znamo za so, ali tajna je u jednoj običnoj kašiki alkoholnog sirćeta. Možda vam zvuči bezveze, ali to je jedina stvar koja pravi razliku između jajeta koje izgleda kao dukat i onog koje je puno mrlja.

Kad dodate sirće u vodu za jaja, ono uradi sav prljav posao – malo „nagrize“ ljusku taman toliko da postane savršeno glatka, pa boja kasnije hvata ravnomerno, bez onih ružnih svetlih fleka koje kvare sliku.

Da vam svako jaje ispadne savršeno

Nema tu velike filozofije, ali ako preskočite ove osnovne stvari, džaba vam sav trud. Da ne biste lupali glavu zašto je svako drugo jaje puklo, držite se ovoga i bićete mirni.

Jaja koja su bar sat vremena bila na sobnoj temperaturi

Hladna voda (da ih lepo „ušuška“ u šerpi)

Puna kašika soli (to čuva belance unutra)

Kašika alkoholnog sirćeta (to je tajna za boju i ljuštenje)

Tek kad ste sve ovo pripremili, na red dolaze boje po vašem izboru. Ako ispoštujete ove korake, farbanje postaje čisto uživanje umesto borbe sa napuklim jajima.

Kako da ih skuvate, a da ne puknu

Nemojte ih nikada bacati pravo iz frižidera u šerpu. Taj šok ih prosto „ubije“ i odmah pucaju. Pustite ih da se malo ugreju na stolu.

Poređajte ih pažljivo, nemojte ih trpati jedno preko drugog. Sipajte hladnu vodu za jaja tako da pređe preko njih za koji centimetar.

Odmah sipajte so i sirće. Ako neko i krene da puca, so će ga „zakrpiti“ da ne iscuri haos u šerpu, a sirće priprema teren za farbanje.

Kuvajte na tihoj vatri. Čim provri, smanjite skroz. Nema potrebe da voda skače, od toga jaja samo udaraju jedno o drugo i pucaju bez veze.

Kad prođe 10 minuta, pravac pod hladnu mlaz. Taj šok odvaja ljusku od mesa jajeta i posle je samo svučete u jednom potezu.

Caka za boju od koje zastaje dah

Da vam jaja ne bi bila bleda, pre nego što ih spustite u boju, prebrišite ih krpom sa malo sirćeta da skinete masnoću. Tek onda idu u boju. A kad se osuše, uzmite komadić vate i malo običnog ulja, pa ih premažite.

Videćete kako odjednom „živnu“ i dobiju onaj duboki sjaj kao da su staklena.

Ne dozvolite da vam praznik propadne zbog sitnica

Na kraju krajeva, šteta je da vam sav trud propadne zbog par napuklih jaja. Ova caka sa dodavanjem sirćeta u vodu za jaja je spas koji rešava sve probleme odjednom.

Kad vidite kako se boja ujednačeno primila i kako se jaje ljušti bukvalno samo od sebe, shvatićete da više nikada nećete kuvati na stari način. Vaša trpeza će konačno izgledati onako kako ste zamislili – bez rupa na belancetu i bez nervoze u kuhinji.

