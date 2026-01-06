Dodajte malo ovog začina u ulje dok pržite ribu, neće prskati na sve strane

Trik zlata vredan koji svaka domaćica treba da zna! Dodajte malo ovoga u ulje pre prženja, neće prskati na sve strane.

Trik kako da vam ulje nikad više neće prskati iz tiganja: Jednu stvar treba da uradite pre prženja, neće više prskati po šporetu.

Ovaj trik je pogodan samo za prženje u tiganju, dok nije dobro za šerpe

Čišćenje ulja koje je isprskalo kuhinjske elemente i zidove je zapista najmanje zabavan deo posla. I tokom prženja ulje nam može upropastiti garderobu ili nas isprskati po koži. Ako se mučite sa svim navedenim, evo sjajnog trika kojim se možete poslužiti kad sledeći put budete spremali hranu.

Umesto da, kao i obično, sipate ulje u tiganj, pa ga potom stavite na šporet, prazan tiganj najpre dobro zagrejte. Tek kada bude vruć, dodajte ulje u njega, dok ne dostigne temperaturu koja je neophodna za prženje (oko 170 stepeni). A pre nego što spustite hranu u tako zagrejani tiganj, malo posolite ulje koje ste sipali, piše „allrecipes.com“.

Trik je u tome da u vrelo ulje u tiganju dodate samo prstohvat soli dok se ono ne rasprsne ili stvori mehuriće.

Nemojte dodavati previše, jer ćete pokvariti ukus hrane.

Još jedan savet za smanjenje divlje reakcije vrućeg ulja. Potpuno osušite povrće ili meso koje koristite papirnim ubrusom. Sadržaj vode u hrani koja se meša sa uljem. To je glavni je krivac za iznenadno prskanje koje izaziva nerede – i moguće povrede.

Paniranje i brašnanje vaše hrane takođe može pomoći da se apsorbuje višak tečnosti iz hrane tokom procesa kuvanja, piše „The Daily Meal.com“.

