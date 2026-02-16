Dodajte ova 2 sastojka u slatki kupus i biće fantazija: čine čudo od ukusa, a malo ko zna da ih koristi

Senf i sirće daju fantastičan ukus. Dodajte ih uvek u slatki kupus prilikom kuvanja i napravićete fantaziju od jela. Nestaće začas sa stola.

Slatki kupus može biti savršeno jelo. Samo dodajte u slatki kupus ova 2 sastojka i ukus će vas iznenaditi! A već ih imate kod kuće.

Priprema ovog jeftinog, a ukusnog jela je vrlo jednostavna, ali uvek može da bude bolja.

Mnoge domaćice dodaju meso i flekice, iako postoje 2 sastojka koja svi imaju kod kuće, a koji će sladak kupus učiniti mnogo ukusnijim.

U pitanju su senf i sirće.

Senf

U sladak kupus pred kraj kuvanja dodajte 1-2 kašičice senfa u prahu ili običnog senfa, koji god da imate kod kuće. Daće jelu poseban šmek.

Sirće

Mnoge domaćice ne dodaju u slatki kupus sirće kada ga kuvaju, ali on takođe, kao i senf, poboljšava ukus jelu i daje mu određenu kiselost. Sirće se dodaje posle pola sata i to samo jedna kašika.

(Stvar ukusa)

