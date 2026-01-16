Dodajte ova 3 tajna sastojka u testo, svako pecivo danima će ostati mekano i sveže, iskusni pekari ovo koriste

Ako želite da umesite testo i od njega napravite najukusnije pecivo, onda dodajte skrob, griz i mleko u testo. Danima će biti mekano i sveže.

Mnoge domaćice danas izbegavaju da prave testo, jer misle kako im neće uspeti. Mi vam predstavljamo savete kojih se pridržavaju i iskusni pekari koji dodaju ova 3 tajna sastojka u testo. Peciva danima ostaju mekana i sveža.

Već smo vam otkrili par trikova kako da vam testo uspe, a danas evo još jednog. Ako želite da umesite mekano testo i od njega napravite najukusnije pecivo, onda dodajte skrob, griz i mleko.

Šta treba dodati u testo

Skrob

Iskusni pekari znaju da je skrob u stanju da transformiše testo, značajno poboljšavajući njegovu strukturu. Činjenica je da obični skrob pomaže da testo postane prozračnije i lakše. Pored toga, peciva u koja je dodat ovaj sastojak duže ostaju mekana. Skrob se može dodati direktno u brašno. Za standardnu porciju testa biće dovoljno 30 g.

Griz

Ovaj sastojak će zaista transformisati svako pecivo i zbog njega će ono biti kvalitetnije i ukusnije. Takođe, griz je u stanju da oslobodi testo od viška vlage, koja može pokvariti gotovo pecivo. Potrebna vam je samo 1 kašika. Inače, kolači ili peciva u koja se dodaje griz duže ostaju sveža.

Mleko

Ako radite sa kvasnim testom, onda mleko treba da pomešate sa kvascem. Ono ne sme da bude vruće ili hladno, nego toplo. Testo će biti ukusnije ako kvasac pomešate sa mlekom, a ne vodom i imaće lepšu boju. Zahvaljujući mleku gotovo pecivo dobija fantastičnu koricu, piše Stvar ukusa.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com