Dodajte ovaj neočekivani sastojak u smesu, nikad nećete jesti mekše i lepše palačinke

Nikada nećete jesti mekše palačinke: Samo dodajte ovaj neočekivani sastojak u smesu, on je ključan i menja sve što ste do sada isprobali.

Svi znamo šta ide u klasične palačinke: brašno, jaja, mleko, šećer i malo soli. Ali postoji jedan sastojak koji ih može podići na potpuno novi nivo – jogurt.

Jogurt za bolju teksturu i jači ukus

Dodajte ovaj neočekivani sastojak u smesu. Dodavanje grčkog ili običnog jogurta u smesu čini palačinke neverovatno mekim, sočnim i prozračnim. Jogurt dodaje vlagu i blagu kiselost, što ne samo da poboljšava teksturu, već i intenzivira ukus.

Testo postaje gušće, ali se i dalje savršeno peče, stvarajući pahuljaste slojeve koji se bukvalno tope u ustima.

Za pripremu, zamenite polovinu mleka u vašem klasičnom receptu jogurtom. Pažljivo promešajte, tako da postoje male grudvice. One pomažu da palačinke ostanu lagane. Kuvane na srednjoj vatri sa malo putera ili biljnog ulja, rezultiraju savršenim zlatno-smeđim izvana i iznutra mekom sredinom.

Palačinke pripremljene na ovaj način možete poslužiti sa voćem, orasima, medom ili čak laganim jogurt prelivom. Rezultat je zdravija i hranljivija verzija vašeg omiljenog deserta u kojoj će uživati cela porodica.

Ako volite da eksperimentišete, jogurt možete kombinovati sa cimetom, vanilom ili sitno rendanim limunom. Svaki ovaj dodatak podiže ukus na potpuno novi nivo.

