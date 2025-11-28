Dodajte ovaj sastojak i ćufte se nikad neće raspasti: Mleveno meso ostaje sočno i savršeno čvrsto

Trik iskusnih domaćica! Zaboravite na hleb i jaja – samo 1 sastojak je „lepak“ za mleveno meso i čuva mu sočnost!

Ćufte vam se raspadaju, a meso je suvo? Otkrijte tajnu iskusnih domaćica – dodajte samo malo svinjske masti u smesu. Garantujemo da će biti sočne i savršeno čvrste!

Postoji milion načina na koje možete da pripremite mleveno meso, a svaka domaćica ima svoju tajnu kako da ono bude što sočnije.

Već smo sa vama podelili trikove iskusnih domaćica koje u mleveno meso dodaju puter, krompir, skrob… Iako su svi ovi saveti korisni, predlažemo vam još jedan koji vas neće koštati puno.

U pitanju je mast koja se dodaje u mleveno meso i koja jela kao što su ćufte i faširane šnicle čini mnogo ukusnijim i sočnijim.

Svinjska mast poboljšava kvalitet mesa, ali i daje posebnu aromu. Samim tim i jela od mlevenog mesa će biti mnogo lepša. Najbolje je ako koristite svežu mast. Ako se pitate šta je to, evo i objašnjenja.

Svežu svinjsku mast skidate sa mesa koje ćete peći ili pržiti i odvajate u kese. Čuvate u zamrzivaču dok vam ne zatreba za mleveno meso, ali pre dodavanja u smesu ona se prvo samelje. Ako nemate svežu mast, slobodno koristite i kupovnu, kao što je ona za kuvanje.

Mast možete da dodate i u smesu za riblje kotlete.

Koliko masti dodati?

Iako recept ne zahteva striktno merenje, iskusne domaćice preporučuju da se na 1 kilogram mlevenog mesa doda otprilike 50 grama samlevene masti. Bitno je da mast bude hladna i da se ravnomerno umesi u smesu pre nego što dodate ostale sastojke (jaja, začine). Kada se ćufte ohlade, mast se stabilizuje i garantuje da se formirana kugla neće raspasti.

