Dodajte ovaj sastojak kad kuvate krompir: Brže će biti gotov i neće se raspasti

Dodajte kašiku ulja ili putera kad kuvate krompir i imaćete neverovatan obrok. Brže će biti gotov, a neće se raspadati. Osim toga imaće i mnogo lepši ukus.
Priprema krompira nije nimalo komplikovana, ali uvek postoje trikovi koji mogu da mu poboljšaju ukus.
Ali, da li ste znali šta treba da dodate u vodu u kojoj se kuva krompir kako bi ona brže proključala i kako bi bio brže spreman?
U šerpu sipajte vodu i dodajte kašiku ulja ili putera, na samom početku, pa tek onda krompir i voda će brže provriti, a samim tim i ubrzati proces kuvanja.
Takođe, krompir će imati lepši ukus.
(Stvar ukusa)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com