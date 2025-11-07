Dodajte ove 3 zdrave namirnice u jaja i dobićete najzdraviji omlet na svetu

Zdrave namirnice za zdrav doručak. Obezbediće da na najbolji način započnete dan, prepun hranljivih sastojaka koji će vas dugo držati sitim.

Jaja su svakako zdrave namirnice i nezaobilazni sastojak u mnogim kuhinjama, koristeći se često u pripremi raznovrsnih jela.

Kada je nemate mnogo vremena, a želite da napravite zdrav obrok, jaja su uvek pouzdana opcija. Omlet je jedan od omiljenih izbora za mnoge obroke – od doručka do večere

Da, svi znamo da pravimo omlet. Ali, da li ste znali da je tajna savršenog omleta u jednom triku za koji malo ko zna?

Kulinarski znalci podelili su recept za „najsavršeniji omlet“ koji kao da je izašao iz menija nekog slavnog restorana, a sigurno ćete ga i vi obožavati, jer kad dodate ove zdrave namirnice biće savršen.

Kako tačno taj omlet izgleda?

Najsavršenije punjenje za omlet ima ova tri sastojka:

Slanina

Kozji sir

Avokado

Priprema:

Počnite tako što ćete otopiti puter u tiganju dok dno ne bude lepo premazano puterom.

Umutite jaja dok se belance i žumanca potpuno ne povežu.

Polako sipajte jaja u tiganj namazan puterom i začinite ih.

Kada su skoro gotova, nežno ih okrenite na drugu stranu.

Sklonite jaja sa šporeta i dodajte avokado, kozji sir i slaninu.

