Dodajte ove 3 zdrave namirnice u jaja i dobićete najzdraviji omlet na svetu

Jaja su svakako zdrave namirnice i nezaobilazni sastojak u mnogim kuhinjama, koristeći se često u pripremi raznovrsnih jela.
Kada je nemate mnogo vremena, a želite da napravite zdrav obrok, jaja su uvek pouzdana opcija. Omlet je jedan od omiljenih izbora za mnoge obroke – od doručka do večere
Da, svi znamo da pravimo omlet. Ali, da li ste znali da je tajna savršenog omleta u jednom triku za koji malo ko zna?
Kulinarski znalci podelili su recept za „najsavršeniji omlet“ koji kao da je izašao iz menija nekog slavnog restorana, a sigurno ćete ga i vi obožavati, jer kad dodate ove zdrave namirnice biće savršen.
Kako tačno taj omlet izgleda?
Najsavršenije punjenje za omlet ima ova tri sastojka:
- Slanina
- Kozji sir
- Avokado
Priprema:
Počnite tako što ćete otopiti puter u tiganju dok dno ne bude lepo premazano puterom.
Umutite jaja dok se belance i žumanca potpuno ne povežu.
Polako sipajte jaja u tiganj namazan puterom i začinite ih.
Kada su skoro gotova, nežno ih okrenite na drugu stranu.
Sklonite jaja sa šporeta i dodajte avokado, kozji sir i slaninu.
