Dodajte ovo u kačamak – nema grudvica, a sve miriše na domaće

Kačamak je bio i ostao jedno od najzdravijih jela koje domaća kuhinja nudi. Pravi se od kukuruznog brašna – prirodnog izvora gvožđa, vitamina i minerala. Ova namirnica pomaže u izgradnji hemoglobina, snižava krvni pritisak, jača imunitet i štiti srce.

Iako ga neki i dalje nazivaju „sirotinjska hrana“, kačamak je vekovima bio stub ishrane u Istočnoj Srbiji, na Kosovu i u Severnoj Makedoniji (gde je poznat kao bakardan). Služio se na sofri, u tepsiji, uz spržu, kiselo mleko ili domaći sir – obrok koji je davao snagu bez suvišnih kalorija.

Danas ga mnogi zamenjuju palentom, ali razlika je ogromna i u postupku pripreme i u sastavu. Kačamak je gušći, puniji, i ima onu domaću teksturu koju palenta ne može da zameni.

A ono što mu daje završni šmek?

Maslac. Dodaje se u ključalu vodu pre brašna i sprečava grudvice, ali i daje pun, kremast ukus. Bez njega, kačamak nije ono pravo – kažu i gurmani i domaćice koje ga spremaju decenijama.

