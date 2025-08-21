Dodajte samo 1 čudesni sastojak u testo za krofne: Ne upijaju ni kap ulja, biće vazdušaste i meke kao da ih je baka pravila

Krofne nas podsećaju na detinjstvo, kada su nas bake dočekivale sa toplim i slatkim pecivom koje je mirisalo već sa ulaznih vrata.

Danas domaćice uglavnom izbegavaju da ih prave, jer misle da je priprema komplikovana, ali ako se isprate koraci lako možete i vi da ih spremite.

Verovatno vam se dešavalo da krofne ili upiju previše ulja ili ne budu dovoljno sočne i hrskave. Očigledno je da imate neki propust u pripremi. Najteži deo posla je da se umesi testo, ali postoje trikovi koje su otkrili pekari i poslastičari koji mogu da vam pomognu.

U testo za krofne obavezno se dodaje kvasac, jer je neophodno kako bi lepo naraslo. Ono ne treba da se lepi, pa je dovoljno da ga mesite samo dok ne dobijete željenu teksturu. Profesionalni pekari kažu da je tajna u tome da ih pripremite uveče, i potom za prvo narastanje testo držite u frižideru. Tako će sporije, ali duže narastati, što će omogućiti da se ukus mnogo bolje razvije. Vodite računa da ga ne premesite, krofne neće biti mekane i vazdušaste.

Takođe, svi sastojci koji su vam potrebni za testo moraju da budu sobne temperature, pa ih izvadite iz frižidera sat vremena pre upotrebe. Umesto putera u testo dodajte maslac, a savet pekara i poslastičara je da ga ne istopite, već ga dodate na sobnoj temperaturi, u kockicama. Maslac testu daje sjaj i ukus, i trebalo bi ga dodati na samom kraju mešenja. Tako će brašno imati vremena da upije mleko i razvije ukus.

Nemojte da stavljate previše krofni u šerpu sa ulje, jer se tako neće ravnomerno ispeći. Količina ulja mora biti izdašna, krofne moraju da plivaju, a ne da dotaknu dno čim ih ubacite da se prže, a takođe vodite računa i o tome da ne bude prevruće jer će tako lako izgoreti, a unutrašnjost će ostati sirova.

Postoji još jedan magični sastojak za koji mnogi ne znaju, a to je alkohol koji se dodaje u testo.

Ako dodate samo kašiku nekog jačeg alkohola (npr. votke ili konjaka) rezultat će biti savršen. Testo neće upiti ulje, a biće vazdušasto i mekano.

(Stvar ukusa)

