Dodajte samo 1 kašiku ovoga kad dinstate meso – topi se kao puter za 15 minut

Koliko puta ste se našli pred šporetom, umorni posle posla, nadajući se da će ručak biti gotov brzo, a meso je i dalje tvrdo i žilavo? Tajna za mekano dinstano meso koje se topi u ustima ne leži u satima kuvanja, već u jednoj maloj beloj namirnici koju sigurno imate u kuhinji – sodi bikarboni. Ovaj jednostavan trik menja strukturu mesa i skraćuje vreme pripreme napola kad dinstate meso.

Mnogi kuvari koriste ovaj metod kako bi i najtvrđi komadi junetine postali puterasti. Kada se mekano dinstano meso pripremi na ovaj način, ono zadržava svoje sokove i punoću ukusa, a tekstura postaje neodoljiva. Ne morate biti profesionalac da biste postigli vrhunski rezultat; potrebna vam je samo jedna kašičica.

Kako se pravilno koristi ovaj trik?

Hemijska reakcija koju izaziva soda bikarbona podiže pH vrednost na površini mesa, što otežava preterano vezivanje proteina tokom termičke obrade. Rezultat je meso koje ostaje nežno i sočno.

Postupak je vrlo jednostavan:

Narežite meso na kockice ili željene komade.

Pospite ga sa jednom ravnom kašičicom sode bikarbone (na oko 500g mesa).

Dobro promešajte i ostavite da odstoji 15 minuta.

Isperite meso pod mlazom hladne vode pre dinstanja kako biste uklonili višak sode.

Nastavite sa redovnom pripremom i gledajte kako meso postaje savršeno.

Alternativa koja spašava ručak

Ukoliko nemate sodu bikarbonu pri ruci, ne brinite. Sličan efekat za mekano dinstano meso možete postići dodavanjem kiseline. Mala količina alkoholnog sirćeta ili soka od limuna tokom dinstanja takođe pomaže u razgradnji čvrstih vlakana. Ipak, soda bikarbona ostaje šampion brzine kada je u pitanju omekšavanje.

Magija u vašoj kuhinji počinje danas

Nema lepšeg osećaja od mirisa kad dinstate meso, dok se iz šerpe širi toplina i ukus koji svi obožavaju. Ovo mekano dinstano meso nije samo recept – to je trenutak zajedništva i zadovoljstva za vašom trpezom. Ne čekajte posebnu priliku, iznenadite svoje najbliže već večeras ovim kulinarskim čudom i uverite se zašto je ovaj trik omiljen među domaćicama širom sveta!

